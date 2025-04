Verissimo, Anticipazioni e Ospiti delle puntate di Sabato 19 e Domenica 20 aprile 2025 su Canale 5

News VIP

Scopriamo insieme tutte le Anticipazioni e gli ospiti del doppio appuntamento con Verissimo, in onda sabato 19 e domenica 20 aprile 2025 su Canale 5.

Verissimo torna in onda con il doppio appuntamento settimanale, in onda sabato 19 e domenica 20 aprile 2025. Silvia Toffanin accoglie nel suo studio tantissimi ospiti, pronti a raccontarsi senza filtri alla conduttrice. Le Anticipazioni sul talk show rivelano che in occasione del weekend di Pasqua troveremo in onda Verissimo - Le Storie con le interviste più belle di questa stagione, ecco i dettagli.

Anticipazioni Verissimo, gli Ospiti di sabato 19 aprile 2025

Le Anticipazioni della puntata di Verissimo di sabato 19 aprile 2025 , in onda su Canale 5, ci saranno le interviste più belle fino ad ora di questa stagione del talk show condotto da Silvia Toffanin, in occasione del weekend di Pasqua. Andrà in onda l’intervista a Fiorella Mannoia, grandissima artista italiana dalla voce inconfondibile, poi spazio al racconto di famiglia di tre sorelle accumunate da un papà speciale, Al Bano: Cristèl, Romina e Jasmine. Torna in onda anche la divertente intervista a Tina Cipollari, opinionista di Uomini e Donne da oltre un ventennio e poi recentemente anche nuovamente tronista pronta a trovare l’amore nello studio del dating show di Maria De Filippi. Ci saranno anche Rosalinda Cannavò con Andrea Zenga, neo genitori e coppia innamoratissima uscita dalla casa del Grande Fratello Vip, poi un’altra coppia sempre dal programma di Uomini e Donne, ovvero quella formata da Barbara De Santi e Ruggero D’Andrea, uniti più che mai dopo aver lasciato insieme il trono over.

Anticipazioni Verissimo, gli Ospiti di domenica 13 aprile 2025

Nella puntata di Verissimo, in onda domenica 20 aprile 2025 ovvero il giorno di Pasqua, torna in onda la lunga intervista di Silvia Toffanin all’icona del pop e artista italiana più premiata al mondo: Laura Pausini. Spazio poi a Paolo Bonolis, uno dei conduttori più amati della televisione italiana che ha firmato un nuovo contratto con Mediaset per i suoi programmi più famosi. Andranno in onda, infine, le intense interviste a Selvaggia Lucarelli e poi quella a Federica Nargi, recentemente protagonista di Ballando con le Stelle dove ha stregato tutti con il suo talento in pista.

Scopriamo insieme le ultime news su Verissimo.