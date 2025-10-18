Verissimo, Anticipazioni e Ospiti delle puntate di Sabato 18 e Domenica 19 ottobre 2025 su Canale 5

News VIP

Torna il doppio appuntamento settimanale con Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. Le Anticipazioni delle puntate in onda sabato 18 e domenica 19 ottobre 2025 ci rivelano che in studio ci saranno

Verissimo, Anticipazioni puntata sabato 18 ottobre 2025

Scopriamo insieme le Anticipazioni del nuovo appuntamento con Verissimo. Nella puntata in onda sabato 18 ottobre 2025 su Canale 5, Silvia Toffanin intervista, dopo i problemi di salute avuti negli ultimi anni, Carolina Marconi. Spazio poi ad Edoardo Purgatori, per parlare di suo padre, il grande giornalista Andrea Purgatori, e presentare lo spettacolo teatrale di cui è protagonista: "Brokeback Mountain”. Inoltre, sarà ospite Rosalinda Cannavò, in studio con mamma Giusy e la sua piccola Camilla. Largo al momento felice di Nathalie Caldonazzo, metre direttamente da Temptation Island ci sarà Sonia Barrile, che sta vivendo serenamente la sua prima gravidanza da single, dopo essersi lasciata con il fidanzato Simone Margagliotti. Infine, protagonista della soap turca in onda su Canale 5 La forza di una donna, Feyyaz Duman, l’attore che presta il volto ad Arif.

Verissimo Anticipazioni domenica 19 ottobre 2025

Nella puntata di Verissimo, in onda domenica 19 ottobre 2025 su Canale 5, Silvia Toffanin intervisterà Sonia Bruganelli, che il 21 ottobre esordirà come scrittrice con il libro autobiografico dal titolo “Solo quello che rimane”. In studio, la vita e la luminosa carriera di un simbolo della musica italiana: Rita Pavone. Spazio poi a Stefano Massoli, marito di Laura Santi, la giornalista affetta da una forma molto avanzata di sclerosi multipla che, lo scorso luglio, dopo una lunga battaglia, ha ottenuto il diritto di ricorrere al suicidio medicalmente assistito. Toffanin condurrà poi un’intervista-ritratto per la storica Iena Giulio Golia, fresco di pubblicazione di un libro-inchiesta sul caso di Marco Vannini, dal titolo “L'ultima notte di Marco”. Per ricordare Eleonora Giorgi, che tra qualche giorno avrebbe festeggiato il compleanno, sarà a Verissimo il figlio Paolo Ciavarro con la moglie Clizia e il loro piccolo Gabriele. Infine, in studio, Claudio Sterpin, l’amico speciale di Liliana Resinovich, la donna di 63 anni trovata senza vita il 5 gennaio 2022 a Trieste. Ad oggi, l’unico indagato per la morte della moglie resta il marito Sebastiano Visintin.

