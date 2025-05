Verissimo, Anticipazioni e Ospiti delle puntate di Sabato 17 e Domenica 18 maggio 2025 su Canale 5

News VIP

Scopriamo insieme tutte le Anticipazioni e gli ospiti del doppio appuntamento con Verissimo, in onda sabato 17 e domenica 18 maggio 2025 su Canale 5.

Verissimo torna in onda con il doppio appuntamento settimanale, in onda sabato 17 e domenica 18 maggio 2025. Silvia Toffanin accoglie nel suo studio tantissimi ospiti, pronti a raccontarsi senza filtri alla conduttrice. Le Anticipazioni sul talk show rivelano che in studio ci saranno

Anticipazioni Verissimo, gli Ospiti di sabato 17 maggio 2025

Le Anticipazioni della puntata di Verissimo di sabato 17 maggio 2025 , in onda su Canale 5, ci rivelano che Silvia Toffanin dedicherà spazio alla lunga carriera e i progetti di un protagonista della musica italiana, il cantante Alex Britti. Tocca poi a Melissa Satta e la sua nuova serenità, al nuovo capitolo di vita della ballerina Samanta Togni recentemente protagonista di Pechino Express. In studio anche e il Nicolò, l’ultimo giovane talento eliminato dal serale di Amici. Silvia Toffanin accoglierà Antonia Salzano Acutis, madre di Carlo, scomparso a soli 15 anni nel 2006 e capace, nonostante la breve vita, di lasciare un segno profondo nella fede e nei cuori di molti. Carlo Acutis sarà presto proclamato santo, primo millennial a ricevere questo onore. Infine, intervista di famiglia per i ballerini Virna Toppi e Nicola Del Freo, concorrenti dell’ultima edizione di Pechino Express, che faranno conoscere al pubblico la loro piccola Asia.

Anticipazioni Verissimo, gli Ospiti di domenica 18 maggio 2025

Nella puntata di Verissimo, in onda domenica 18 maggio 2025 , Silvia Toffanin accoglierà il grande pianista e compositore Giovanni Allevi sarà a Verissimo per una intensa intervista, in cui parlerà delle sfide personali che ha dovuto affrontare in questi ultimi anni. Ospite per la prima volta, con la sua storia e la sua brillante carriera d’attrice, Alessandra Mastronardi, presto in prima serata su Canale 5 con la nuova serie “Doppio gioco”. Largo poi almomento magico di Alessandra Amoroso, in dolce attesa della sua prima bambina. Anna Tatangelo presenta invece uscita con un nuovo singolo dal titolo “Inferno”. Infine, spazio ai super finalisti di questa edizione di Amici, in onda proprio domenica sera su Canale 5: Antonia, TrigNO, Francesco, Alessia e Daniele.

