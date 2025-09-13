TGCom24
Verissimo, Anticipazioni e Ospiti delle puntate di Sabato 13 e Domenica 14 settembre 2025 su Canale 5
News VIP

Verissimo, Anticipazioni e Ospiti delle puntate di Sabato 13 e Domenica 14 settembre 2025 su Canale 5

Irene Sangermano

Scopriamo insieme tutte le Anticipazioni e gli ospiti del doppio appuntamento con Verissimo, in onda sabato 13 e domenica 14 settembre 2025 su Canale 5.

Torna il doppio appuntamento settimanale con Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. Le Anticipazioni delle puntate in onda sabato 13 e domenica 14 settembre 2025 ci rivelano che in studio ci saranno Raoul Bova dopo lo scandalo che l'ha coinvolto questa estate, poi Cecilia Rodriguez incinta della sua prima bambina, l'allegria di Michelle Hunziker poi, per la prima volta dopo la scomparsa di Pippo Baudo, Katia Ricciarelli.

Verissimo, Anticipazioni puntata sabato 13 settembre 2025

Scopriamo insieme le Anticipazioni del nuovo appuntamento con Verissimo. Nella puntata in onda sabato 13 settembre 2025 su Canale 5, Silvia Toffanin inaugura un nuovo ciclo di interviste a partire da quello della spumeggiante Luciana Littizzetto. Spazio poi al racconto della dolce attesa di Anna Tatangelo e il successo di Samira Lui, che affianca ogni sera Gerry Scotti nello studio de La Ruota della Fortuna. Ci sarà poi anche Pamela Petrarolo, con la madre Cinzia, per affrontare la delicata vicenda che vede coinvolto suo fratello Manuel. E ancora, le straordinarie emozioni di Antonia Salzano Acutis, mamma di Carlo Acutis, proclamato santo, domenica scorsa, da Papa Leone XIV. Infine spazio alle recenti nozze di Naike Rivelli.

Verissimo Anticipazioni domenica 14 settembre 2025

Nella puntata di Verissimo, in onda domenica 14 settembre 2025 su Canale 5, Silvia Toffanin accoglie in esclusiva Raoul Bova, protagonista della terza stagione della serie “Buongiorno, mamma!”, che parlerà per la prima volta in tv dopo la bufera mediatica che lo ha travolto. E per la prima volta dalla morte del grande Pippo Baudo, parlerà a Verissimo anche Katia Ricciarelli. Largo poi all’allegria contagiosa di Michelle Hunziker, pronta a tornare dal 16 settembre su Canale 5 con Io Canto Family. Poi la carriera in ascesa di Matteo Bocelli e le emozioni di Cecilia Rodriguez in attesa della sua prima figlia con il marito Ignazio Moser.

Scopriamo insieme le ultime news su Verissimo.

Irene Sangermano
Guida TV