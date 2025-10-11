TGCom24
Verissimo, Anticipazioni e Ospiti delle puntate di Sabato 11 e Domenica 12 ottobre 2025 su Canale 5

Irene Sangermano

Scopriamo insieme tutte le Anticipazioni e gli ospiti del doppio appuntamento con Verissimo, in onda sabato 11 e domenica 12 ottobre 2025 su Canale 5.

Torna il doppio appuntamento settimanale con Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. Le Anticipazioni delle puntate in onda sabato 11 e domenica 12 ottobre 2025 ci rivelano che in studio ci saranno

Verissimo, Anticipazioni puntata sabato 11 ottobre 2025

Scopriamo insieme le Anticipazioni del nuovo appuntamento con Verissimo. Nella puntata in onda sabato 11 ottobre 2025 su Canale 5, Silvia Toffanin intervista la “Iena” Roberta Rei. Dopo la dolorosa perdita di papà Siniša, il racconto dela serenità ritrovata di Virginia Mihajlovic accanto ai suoi piccoli Violante e Leone Siniša. Spazio al racconto dell’ex calciatore Andrea Carnevale poi il periodo difficile di Michela Miti, ex attrice, protagonista di molte commedie degli anni Ottanta. In studio ci sarà anche Clara, protagonista del Festival di Sanremo ed ex volto di Mare Fuori. Tutta l’allegria dell’attore Giampaolo Morelli con la moglie Gloria Bellicchi e infine, direttamente da La forza di una donna, l’attrice Seray Kaya che interpreta il ruolo di Sirin nella soap turca in onda su Canale 5.

Verissimo Anticipazioni domenica 12 ottobre 2025

Nella puntata di Verissimo, in onda domenica 12 ottobre 2025 su Canale 5, Silvia Toffanin intervisterà un simbolo del cinema italiano: Ornella Muti. Largo poi a un’icona della musica, ora tra i giudici su Canale 5 di Io Canto Family: Patty Pravo. A Verissimo anche l’attrice Miriam Leone, dal 16 ottobre al cinema con il film “Amata”, poi spazio al campione Mattia Bottolo, protagonista, con la Nazionale Maschile, degli ultimi Mondiali di Volley. A verissimo torna Paola Caruso. E ancora, Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli, coppia nata a Uomini e Donne, rivivranno con il pubblico le emozioni del loro recente matrimonio. Infine, in studio Sebastiano Visintin, marito di Liliana Resinovich, la donna di 63 anni trovata senza vita il 5 gennaio 2022 a Trieste. L’uomo, ad oggi, è l’unico indagato per la morte della moglie.

Guida TV