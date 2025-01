Verissimo, Anticipazioni e Ospiti delle puntate di Sabato 11 e Domenica 12 gennaio 2025 su Canale 5

News VIP

Scopriamo insieme tutte le Anticipazioni e gli ospiti del doppio appuntamento con Verissimo, in onda sabato 11 e domenica 12 gennaio 2025 su Canale 5. In studio Guillermo Mariotto e Sonia Bruganelli.

Verissimo torna in onda con il doppio appuntamento settimanale, in onda sabato 11 e domenica 12 gennaio 2025 . Silvia Toffanin accoglie nel suo studio tantissimi ospiti, pronti a raccontarsi senza filtri alla conduttrice. Le Anticipazioni sul talk show rivelano che in studio ci saranno Guillermo Mariotto, Manuel Bortuzzo, Naike Rivelli e Sonia Bruganelli.

Anticipazioni Verissimo, gli Ospiti di sabato 11 gennaio 2025

Le Anticipazioni della puntata di Verissimo di sabato 11 gennaio 2025 , in onda su Canale 5, la lunga carriera e la vita privata dell’attrice Anna Galiena. Silvia Toffanin intervista la ballerina Nicoletta Manni, étoile del Corpo di Ballo del Teatro alla Scala di Milano. Inoltre, spazio alla dolcezza di Anna Lou Castoldi dopo la sua esperienza a Ballando con le Stelle, e le belle novità in amore e la forza del nuotatore paralimpico ed ex volto del Grande Fratello Vip Manuel Bortuzzo. Dopo la denuncia alla sua ex fidanzata Lulu Selassie finalmente per lui un po' di pace al fianco della nuova fidanzata, conosciuta casualmente sui social. Ci sarà anche un cantante dalla voce inconfondibile: Mal. Infine, a Verissimo si racconterà per la prima volta Max Laudadio, storico inviato di Striscia la Notizia il tg satirico di Antonio Ricci.

Anticipazioni Verissimo, gli Ospiti di domenica 12 gennaio 2025

Nella puntata di Verissimo, in onda domenica 12 gennaio 2025 , Silvia Toffanin accoglie per la prima volta in studio lo stilista Guillermo Mariotto, dopo essere stato al centro delle polemiche a Ballando con le Stelle. Quale sarà la sua verità sul caso che l'ha coinvolto e portato a lasciare in fretta e furia il programma di Rai 1? Spazio poi all’intervista a Sonia Bruganelli, protagonista dello show danzante di Milly Carlucci, poi a quella a Naike Rivelli che ha trovato l’amore. Incontro intenso anche con Ivana Spagna ed Eleonora Giorgi. Infine, il racconto di Stephano e Matteo, la coppia vittima di una terribile aggressione omofoba avvenuta la notte di Capodanno a Roma e che ha scatenato, però, un’onda di solidarietà in tutta Italia.

