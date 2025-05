Verissimo, Anticipazioni e Ospiti delle puntate di Sabato 10 e Domenica 11 maggio 2025 su Canale 5

News VIP

Scopriamo insieme tutte le Anticipazioni e gli ospiti del doppio appuntamento con Verissimo, in onda sabato 10 e domenica 11 maggio 2025 su Canale 5.

Verissimo torna in onda con il doppio appuntamento settimanale, in onda sabato 10 e domenica 11 maggio 2025. Silvia Toffanin accoglie nel suo studio tantissimi ospiti, pronti a raccontarsi senza filtri alla conduttrice. Le Anticipazioni sul talk show rivelano che in studio ci saranno Chiara e Jacopo Sol dopo la loro eliminazione dal serale di Amici, poi Paola Caruso e Gigi D'Alessio.

Anticipazioni Verissimo, gli Ospiti di sabato 10 maggio 2025

Le Anticipazioni della puntata di Verissimo di sabato 10 maggio 2025 , in onda su Canale 5, ci rivelano che saranno per la prima volta in studio le campionesse Alice e Asia D’Amato, sorelle gemelle unite dalla passione per la ginnastica artistica. Silvia Toffanin accoglierà per una toccante intervista anche la sciatrice Lucrezia Lorenzi, sorella di Matilde, la giovane promessa dello sci azzurro, scomparsa a causa di una drammatica caduta in allenamento, a soli 19 anni, lo scorso 28 ottobre.Spazio poi all’intervista di Carmen Di Pietro con la figlia Carmelina, e ad Angela Luce, protagonista del teatro e del cinema italiano. Infine, ripercorriamo le emozioni e scopriamo le aspirazioni degli ultimi ragazzi usciti dal serale di Amici: la ballerina Chiara e il cantante Jacopo Sol.

Anticipazioni Verissimo, gli Ospiti di domenica 11 maggio 2025

Nella puntata di Verissimo, in onda domenica 11 maggio 2025 , Silvia Toffanin accoglierà, a un mese dal terribile infortunio avvenuto in Val di Fassa, in collegamento a Verissimo, con tutta la sua grinta, la campionessa del mondo di sci Federica Brignone che parlerà del suo percorso di riabilitazione, del suo stato d’animo e dei suoi prossimi obiettivi. Ospite in studio Gigi D’Alessio, artista amatissimo con oltre trent’anni di carriera, uscito con un nuovo singolo dal titolo “Rosa e Lacrime”. E ancora, il periodo complicato di Sandro Giacobbe, a Verissimo con la moglie Marina, i nuovi progetti di Red Canzian dei mitici Pooh e il racconto di vita di Paola Caruso.

Scopriamo insieme le ultime news su Verissimo.