Verissimo, Anticipazioni e Ospiti della puntata di Sabato 25 ottobre 2025 su Canale 5

News VIP

Scopriamo insieme tutte le Anticipazioni e gli ospiti della nuova puntata di Verissimo, in onda sabato 25 ottobre 2025 su Canale 5.

Torna il doppio appuntamento settimanale con Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. Le Anticipazioni della puntata in onda sabato 25 ottobre 2025 su Canale 5 ci rivelano che in studio ci saranno Lucia Ilardo, protagonista di Temptation Island, Martina Stella pronta a parlare della sua separazione, poi Federica Calemme e Gianmarco Antinolfi, coppia del Grande Fratello recentemente convolata a nozze.

Verissimo, Anticipazioni puntata sabato 25 ottobre 2025

Scopriamo insieme le Anticipazioni del nuovo appuntamento con Verissimo. Nella puntata in onda sabato 25 ottobre 2025 su Canale 5, Silvia Toffanin intervista l’attrice Martina Stella, pronta a parlare della sua nuova fase di vita da mamma single, dopo separazione dal marito Andrea Manfredoia, noto procuratore calcistico sposato nel 2016. Tra gli ospiti della nuova puntata di Verissimo ci sarà anche Mauro Corona, scrittore e presenza fissa su Rete4 del programma È sempre Cartabianca, condotto da Bianca Berlinguer. Toffanin intervista anche Veronica Satti, figlia di Bobby Solo che nel 2018 ha preso parte al Grande Fratello dove ha chiarito il suo rapporto con il padre poi recentemente diventata icona LGBT, e che ora è pronta a mettersi a nudo e raccontare il suo fiddicle percorso di vita.

Verissimo Anticipazioni: in studio Lucia Ilardo

Continuiamo con le Anticipazioni della nuova puntata di Verissimo in onda sabato, 25 ottobre 2025, e scopriamo che in studio ci sarà anche un volto molto discusso dell’ultima edizione di Temptation Island. Stiamo parlando di Lucia Ilardo, che ha preso parte al programma con Rosario Guglielmi, finita al centro del gossip per la liaison segreta con uno dei tentatori del villaggio delle fidanzate dopo aver lasciato insieme a Rosario il reality show condotto da Filippo Bisciglia, poi protagonista di pettegolezzi su vari flirt e infine in rotta con Rosario, al quale ha fatto saltare l’occasione di diventare tronista di Uomini e Donne.

Nella puntata di Verissimo anche Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi, coppia nata nella casa del Grande Fratello e che a giugno è convolata a nozze con una cerimonia super romantica. Infine Silvia Toffanin intervistata l’attore turco Caner Cindoruk, ovvero l’interprete di Sarp nella soap turca La Forza di una Donna in onda su Canale 5.

Scopriamo insieme le ultime news su Verissimo.