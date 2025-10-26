Verissimo, Anticipazioni e Ospiti della puntata di Domenica 26 ottobre 2025 su Canale 5

News VIP

Scopriamo insieme tutte le Anticipazioni e gli ospiti della nuova puntata di Verissimo, in onda domenica 26 ottobre 2025 su Canale 5.

Torna il doppio appuntamento settimanale con Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. Le Anticipazioni della puntata in onda domenica 26 ottobre 2025 su Canale 5 ci rivelano che in studio ci saranno Arisa che presenta il suo nuovo singolo, poi Sal Da Vinci, la cuoca amatoriale più amata ovvero Bendetta Rossi, poi Piera Maggio e Pietro Pulizzi per festeggiare il compleanno della figlia Denise Pipitone.

Verissimo, Anticipazioni puntata domenica 26 ottobre 2025

Scopriamo insieme le Anticipazioni del nuovo appuntamento con Verissimo. Nella puntata in onda domenica 26 ottobre 2025 su Canale 5, Silvia Toffanin intervista una delle artiste italiane più amate ovvero Arisa, fresca di pubblicazione del suo ultimo singolo dal titolo “Nuvole”. La cantante racconta la sua carriera, il privato e i momenti no con la sua ironia e fragilità unica. Spazio sempre alla musica con Sal Da Vinci l’autore del tormentone “Rossetto e Caffè” diventato uno degli artisti più amati del momento. Toffanin incontra anche Benedetta Rossi, la cuoca casalinga più amata d’Italia accompagnata dal marito Marco.

Verissimo Anticipazioni: Piera Maggio in studio

Continuiamo con le Anticipazioni della nuova puntata di Verissimo in onda domenica 26 ottobre 2025, e scopriamo che in studio ci sarà anche Evelina Sgarbi, che racconterà le sue ragioni, dopo i dissapori nati in famiglia e le polemiche seguite alla sua richiesta di nominare un amministratore di sostegno per suo padre, Vittorio Sgarbi. Il 26 ottobre è il compleanno di Denise Pipitone ed è 21 anni che i suoi genitori non possono festeggiarla. In studio, per ricordarla, saranno ospiti la mamma Piera Maggio e il papà Pietro Pulizzi. Silvia Toffanin accoglierà, per un’intensa intervista, Christian, figlio di Valerio Daprà, uno dei tre carabinieri morti da eroi a seguito di una terribile esplosione avvenuta all’interno di un casolare in provincia di Verona.

