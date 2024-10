Verissimo, Alessandro Basciano replica alle critiche sul cambiamento del suo volto

News VIP

Tornato ospite di Silvia Toffanin a Verissimo oggi, sabato 26 ottobre 2024, Alessandro Basciano ha replicato alle critiche sul suo viso. Ecco cosa ha dichiarato!

A distanza di una sola settimana dalla sua ultima intervista a Verissimo, oggi, sabato 26 ottobre 2024, Alessandro Basciano è tornato ospite in puntata per raccontare a Silvia Toffanin delle numerose critiche e attacchi ricevuti sui social in merito al cambiamento del suo volto. Il dj ed ex gieffino ha rivelato di essersi sottoposto a un intervento di correzione del setto nasale e che per coprire i lividi derivati dall'operazione aveva deciso di farsi applicare un trucco correttivo. Purtroppo, il risultato non era stato particolarmente apprezzato e sui social Basciano ha raccontato di aver ricevuto offese e attacchi molto forti, tali da infastidire anche sua madre.

Verissimo, Alessandro Basciano replica alle offese ricevute sui social: "Si è puntato il dito sull'apparenza, senza però sapere cosa c'era dietro"

Il dj era stato ospite nella precedente puntata di Verissimo e nello studio di Canale5 aveva aggiornato il pubblico sulla sua situazione sentimentale: nonostante lui e Sophie Codegoni abbiano appianato le loro divergenze e siano giunti a rapporti più miti, al momento, non sono più una coppia. Il dj, infatti, ha rivelato che a causa di una certa immaturità da parte di entrambi, non hanno ancora trovato un equilibrio per vivere al meglio il loro rapporto di coppia, perciò, per il momento, preferiscono collaborare e supportarsi solo in veste di genitori della piccola Celine Blue.

Durante l'intervista, molti utenti sui social avevano notato che il volto di Alessandro Basciano presentava un gonfiore e una levigatezza insolite e non erano mancate le speculazioni su cosa gli fosse successo. Le prime ipotesi riguardavano dei ritocchi estetici a cui l'ex gieffino avrebbe deciso di sottoporsi e non erano mancate anche le offese e gli insulti per il cambiamento del suo viso. Pochi giorni fa, mentre Basciano non rilasciava alcuna dichiarazione, a intervenire era stato un amico, l'esperto di gossip Amedeo Venza, il quale aveva rivelato che Alessandro Basciano si era sottoposto a un intervento correttivo del setto nasale e che il gonfiore e il trucco servivano a nascondere i lividi.

Oggi, in puntata, Basciano ha confermato questa versione dei fatti, rivelando ulteriori dettagli sull'operazione: si era sottoposto all'intervento circa 12 giorni fa e in questo periodo i lividi risultavano ancora molto evidenti, motivo per il quale aveva deciso di farsi truccare per minimizzarli. L'ex gieffino ha confidato alla conduttrice che non riteneva opportuno mostrare i lividi, anche se il trucco correttivo risultava sì efficace, ma anche molto innaturale, tanto che molti fan avevano dichiarato di non averlo riconosciuto subito:

"Ora il viso si sta sgonfiando, perciò, ho deciso di lasciare i lividi scoperti e visibili. La settimana scorsa non mi sembrava il caso, ma viasto che mi hanno attaccato, ho deciso di mostrarmi al naturale"

Verissimo, Alessandro Basciano replica agli haters e svela: "Mia madre è stata male per me"

L'ex concorrente del GFVip ha raccontato che gli insulti ricevuti e le offese per il cambiamento del suo volto lo hanno stupito e amareggiato: gli haters infatti lo hanno attaccato sul lato estetico, senza però pensare minimamente a ciò che poteva esserci dietro. "Si è solo puntato il dito all'apparenza, sul discorso estetico, senza sapere niente", ha proseguito il dj, svelando anche che le offese e gli attacchi erano stati letti anche da sua madre.

La donna era rimasta molto dispiaciuta, al punto da sentirsi male, ma Basciano l'ha rassicurata, chiedendole però di non leggere più nulla di quanto veniva scritto sui social:

"Mi è dispiaciuto, mi è venuto il magone. Ho deciso di dire che ho fatto un intervento correttivo, ma non ho fatto nulla di male."

Basciano si è poi rivolto con un appello ai famosi leoni da tastiera e ha chiesto loro di non giudicare le persone in base al loro aspetto fisico e di ricordare che ognuno è libero di agire come vuole. L'ex gieffino ha ricordato che, mentre lui sa di stare bene con sé stesso e che quelle offese non sono la verità, ci sono altre persone che non sono altrettanto forti e che non prenderebbero alla leggera commenti del genere, vista la loro fragilità:

"Io ci penserei un po' di più prima di scrivere certe cose, c'è gente, persone, i più giovani che soffrono nel leggere certi commenti"

