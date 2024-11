Valerio Scanu: "Maria De Filippi mi ha denunciato"

News VIP

Il cantante Valerio Scanu, ex allievo di Amici, intervistato da MowMag, ha rivelato di aver ricevuto una querela da parte di Maria De Filippi.

Valerio Scanu: "Maria De Filippi mi ha querelato per diffamazione"

Scanu ha subito chiarito quindi la sua posizione: "Personalmente, non mi sento toccato perché sono sempre stato grato al programma -ha spiegato -Capisco però da dove possa essere nata questa ipotesi, figurati. In passato ho criticato pubblicamente Maria De Filippi con dichiarazioni che, col senno di poi, forse sarebbe stato meglio tenere per me. Me ne prendo la responsabilità, ma sarebbe stato meglio avere intorno, al tempo, persone in grado di fermarmi, di dirmi che non fosse il caso. Comunque, ero inca**ato nero quando sono esploso in quel modo, non lo nego," ha aggiunto, ammettendo la sua frustrazione del periodo e riconoscendo che avrebbe potuto gestire le sue emozioni in modo diverso.

Uno dei momenti più delicati della loro relazione è stato segnato da una querela.

"Se è vero che mi sono preso una querela da Maria De Filippi? Com’è finita? Da una parte bene perché la cosa finì archiviata e non mi fu riconosciuto il reato di diffamazione. Dall’altra male perché da quel momento dubito che Maria nutra grande simpatia per me."

Nonostante ciò, Scanu ha tentato di riconciliarsi con Maria De Filippi. "Ho provato a riallacciare. Quando è venuto a mancare Maurizio Costanzo, le ho scritto a una vecchia mail che avevo. Non so se abbia mai ricevuto il mio messaggio, però. Il fatto è che queste cose per me vanno oltre, tra me e Maria c’è stata comunque un’amicizia e un affetto sincero. Mi è davvero spiaciuto non poterle stare vicino in un momento doloroso come quello che stava attraversando," ha raccontato con un tono di sincera commozione.

Il motivo della querela, che ha fatto molto discutere, risale a un post scritto dal cantante nel 2017, contenente accuse rivolte a Maria De Filippi. Scanu ha spiegato che il suo sfogo pubblico non era il risultato di un momento di carriera stagnante; anzi, era reduce da un'esibizione ben accolta al Festival di Sanremo con il brano Finalmente Piove

"Quando ho discusso con Maria, purtroppo in pubblica piazza social, non ero in un momento di insuccesso. Anzi, avevo appena fatto bella figura a Sanremo. Lì Maria mi ha chiamato ospite in trasmissione, ma io le ho detto di no e sono andato, invece, da Milly Carlucci a fare performance di imitazioni che andarono molto bene. Fui richiamato per diverse puntate, infatti."

Il rifiuto a partecipare a Amici era legato a un episodio che Scanu ricorda ancora con amarezza

"Ho detto no a Maria perché l’anno prima mi aveva chiamato al Serale di Amici, nel 2015. Sono stato felicemente ospite di una puntata, poi mi è stato detto che non potevo più tornare perché avevano già chiuso il cast. Me lo ha detto Maria in persona che ha scaricato la responsabilità di questa scelta sulla produzione.Ci rimasi molto male. Perché è come essere invitati a cena e poi, all’ultimo, venire rimbalzati perché la donna delle pulizie ha già passato lo straccio e allora in casa non può entrare più nessuno. Che senso ha?"

Con questa metafora, Valerio ha evidenziato il senso di delusione provato in quell’occasione, lasciando intendere quanto quei momenti lo abbiano segnato, nonostante il tempo passato.

Valerio Scanu: da Amici alla vittoria a Sanremo nel 2010

Valerio Scanu è un cantante, personaggio televisivo e scrittore italiano, nato il 10 aprile 1990 a La Maddalena, in Sardegna. È salito alla ribalta nel 2008 grazie alla sua partecipazione al talent show Amici di Maria De Filippi, dove si è classificato al secondo posto, guadagnando un'ampia visibilità nel panorama musicale italiano. Nel 2010, Scanu ha vinto il Festival di Sanremo con la canzone "Per tutte le volte che...", scritta da Pierdavide Carone. . Ha collaborato con molti artisti e ha sperimentato diverse sonorità nel corso degli anni. Oltre alla musica, Valerio Scanu ha partecipato a vari programmi televisivi, mostrando anche il suo talento per l’imitazione. Ha preso parte a Tale e Quale Show, dove è stato molto apprezzato per le sue performance. Nel 2015 ha vinto l'edizione del reality L'Isola dei Famosi, dimostrando una forte personalità e grande determinazione. Scanu è noto anche per il suo carattere diretto e schietto, che lo ha portato a discutere pubblicamente su questioni personali e professionali, tra cui il suo rapporto controverso con Maria De Filippi e il mondo dello spettacolo.