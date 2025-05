Valerio Scanu denuncia Fabri Fibra per diffamazione e vince la causa: insulti per l'ex allievo di Amici che risponde così

News VIP

Valerio Scanu ha vinto la causa per diffamazione intentata contro Fabri Fibra. Il rapper dovrà risarcire l'ex allievo di Amici di una cospicua somma. Ma non sono mancati per Valerio Scanu gli insulti da parte degli haters, ai quali il cantante ha risposto così.

Nella canzone A me di te, contenuta nell'album Guerra e pace del 2013, Fabri Fibra aveva inserito all'interno della canzone una strofa che aveva spinto Valerio Scanu ad accusarlo di diffamazione: "Vento in poppa, come un veliero. Vengo in bocca, come a Valerio che in verità è una donna. A me sta bene, il mondo è vario Vladimir era invertito, un travestito al contrario. "Davvero?" Certo, l'ho visto a Porto Cervo, esplodevo come a Chernobyl, dopo il suo concerto. Eravamo nel suo camerino a bere vino. Io l'ho spinto in bagno, lui m'ha detto "In tutti i mari, in tutti i laghi".

Valerio Scanu ha deciso così di rivolgersi alla giustizia, accusando il rapper di diffamazione: "La musica è libertà, ma insultare squallidamente una persona non è musica e non è arte" hanno commentato i suoi legali. E, a distanza di 12 anni da quel singolo, l'ex allievo di Amici ha ottenuto giustizia, vincendo la causa contro Fabri Fibra e Universal Music Italia, casa discografica che ha distribuito l'album in questione. Il rapper dovrà perciò risarcire Scanu di 70 mila euro.

A confermalo è stata una sentenza della Corte di Cassazione del Tribunale di Milano, confermando la sentenza del tribunale di Milano del 2016, che conteneva già una condanna per il rapper, accusato di aver diffamato Valerio Scanu.

Valerio Scanu insultato dopo la sentenza che condanna Fabri Fibra

Mentre Fabri Fibra non ha ancora commentato l'accaduto, Valerio Scanu si è trovato sommerso dagli insulti dei fan del rapper e da diversi haters. A pche ore dalla sentenza, ha pubblicato sui social diverse offese e minacce ricevute da quando si è appreso che Fibra dovrà risarcirlo di una cospicua somma, 70 mila euro. "Pentito infame, 15 anni di processo e hai grattato solo 70k. Anche se ora avrai saldato i debiti di gioco, resti comunque un fallito" si legge nelle stories pubblicate dall'ex allievo di Amici di Maria De Filippi.

La replica di Scanu non si è fatta attendere: rispondendo a un utente che metteva in discussione la sentenza della Corte di Cassazione, dichiarando che "un giudice non può giudicare cosa sia arte o meno, in una canzone posso dire il c**** che mi pare e sì, posso anche offendere", il cantante ha invece risposto che l'aspetto più preoccupante di tutti gli insulti ricevuti era uno in particolare. "Che in Italia esisten gente che, forte del fatto che esista la democrazia e anche la libertà di parola, asserisce che un artista nei propri testi può dire tutto ciò che vuole, anche offendere un altro", ha replicato così Scanu, ribadendo che la giustizia aveva fatto il suo corso.