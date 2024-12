Uomini e Donne, Veronica rompe il silenzio dopo la figuraccia di Michele Longobardi

News VIP

Dopo la figuraccia di Michele Longobardi, allontanato da Uomini e Donne, a rompere il silenzio e intervenire sui social è una delle sue corteggiatrici, Veronica. Ecco cosa ha detto!

Sul trono classico di Uomini e Donne, il popolare dating show di Canale 5, si è abbattuta una vera bufera: Michele Longobardi, tronista di questa edizione, è stato smascherato in studio, durante le ultime registrazioni ed è stato invitato ad andarsene dal programma. Dopo la sua figuraccia, a rompere il silenzio è intervenuta Veronica, una delle sue corteggiatrici.

Uomini e Donne, Michele Longobardi è stato cacciato: Veronica rompe il silenzio dopo la sua figuraccia

Michele Longobardi è stato protagonista delle ultime due registrazioni di Uomini e Donne: da diverse segnalazioni, tutte confermate, è emerso che non solo ha creato un profilo fake su Instagram con cui ha contattato le corteggiatrici per scoprire quale tra loro avesse un interesse per lui, ma ha anche frequentato all'insaputa di tutti Alessandra Fumagalli, un'ex scelta di Luca Daffrè, tronista nel 2022. Dopo l'enorme figuraccia di Michele Longobardi, che ha abbandonato lo studio in lacrime, inseguendo Amal e ricevendo dalla corteggiatrice un secco rifiuto, a rompere il silenzio è stata un'altra sua corteggiatrice, Veronica.

Veronica ha fatto parte della schiera di corteggiatrici di Michele Longobardi, ma durante il percorso del tronista, ha spesso abbandonato lo studio, a causa della mancanza di incoerenza di Michele nei suoi confronti. In un'occasione, Veronica ha accusato Michele di essere un pagliaccio e gli ha persino regalato il pupazzo di un burattino, come insulto verso il suo atteggiamento sottomesso con Amal. Ispirata dalla figuraccia del tronista, Veronica ha deciso di rompere il silenzio e postare sui social la sua reazione a tutto ciò che era accaduto nell'ultima registrazione.

Dopo avergli urlato contro di essere il peggiore tronista di sempre, Veronica ha abbandonato il programma e sui social ha postato una foto molto eloquente di quanto trovasse ridicola la situazione che aveva vissuto. Nella foto postata nelle stories, infatti, si vede una luminaria dalla forma di un pagliaccio, al quale l'ex corteggiatrice ha corredato la seguente didascalia: "Va bene che ti senti importante, ma addirittura far fare una gigantofrafia che ti rappresenta mi sembra esagerato".

Uomini e Donne, cos'è successo a Michele Longobardi e come ha reagito Veronica?

La reazione di Veronica alla figuraccia di Michele Longobardi è arrivata alla fine delle due lunghe registrazioni che hanno visto protagonista il tronista e le sue corteggiatrici a Uomini e Donne. Ma cosa è successo a Michele Longobardi? Il tronista è stato smascherato da una sua ex corteggiatrice, Mary, che ha rivelato alla relazione del profilo fake che il tronista aveva creato per parlare con le corteggiatrici.

Una notizia che aveva spinto Amal e Veronica a dire addio al tronista e Maria De Filippi aveva decretato che il destino del trono era nelle mani delle due ragazze e dalla loro scelta di tornare o meno nella trasmissione. La figuraccia di Michele, tuttavia, si è verificata nella seconda registrazione, dove è emerso che il tronista frequentava all'insaputa di tutti Alessandra, un'ex corteggiatrice del 2022, la quale aveva portato come prova alla redazione diverse prove che testimoniavano la sua frequentazione con Michele.

La notizia ha spinto Amal e Veronica, che erano tornate ma solo con l'obiettivo di dire addio al tronista, a scagliarsi furiose contro Michele. Quest'ultimo, invece, era arrivato vestito di tutto punto per la scelta e aveva dichiarato che voleva scegliere Amal. La furia delle due corteggiatrici e la chiamata di Alessandra hanno portato il tronista alle lacrime, mentre tutto lo studio lo accusava di aver mancato di rispetto alla redazione e alla stessa corteggiatrice. Alla fine, al tronista non è rimasta altra scelta se non quella di andar via con la coda tra le gambe.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne