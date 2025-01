Uomini e Donne, Veronica Fedele confessa: "Michele Longobardi mi ha cercata dopo il programma!"

News VIP

Dopo essere stato cacciato da Uomini e Donne, Michele Longobardi ha contattato Veronica Fedele, ex corteggiatrice del suo trono. Ecco cosa ha rivelato la diretta interessata!

Veronica Fedele, ex corteggiatrice di Michele Longobardi a Uomini e Donne, ha rivelato che il tronista, dopo esere stato cacciato dalla trasmissione l'ha contattata e cercata fuori dalla trasmissione. Nelle scorse ore, Veronica ha rivelato a Fanpage.it che Michele l'ha cercata per chiederle scusa e ha rivelato cosa ha provato quando ha scoperto delle bugie di Michele.

Uomini e Donne, Veronica Fedele svela di essere stata contattata da Michele Longobardi dopo il programma

In questi giorni, i fan di Uomini e Donne hanno assistito alla fine del trono di Michele Longobardi. Il tronista è stato smascherato, prima dalla corteggiatrice Mary Chiaro, che ha svelato alla redazione del profilo fake che Michele aveva usato per contattare le corteggiatrici su Instagram. Poi da una telefonata di Alessandra Fumagalli, con cui Michele ha avuto una relazione per mesi, mentre portava avanti contemporaneamente il suo percorso come tronista.

A distanza di settimane dalle registrazioni che hanno sbugiardato il tronista e dopo solo un giorno dalla messa in onda del suo trono, è intervenuta Veronica Fedele, che ha svelato che Michele Longobardi l'ha cercata dopo il programma per chiederle scusa e provare a farsi perdonare. A Fanpage.it, l'ex corteggiatrice ha raccontato che inizialmente non aveva compreso il gioco del tronista, né pensava che lui fosse un così abile manipolatore. A convincerla a ritornare nel programma ogni volta per lui era solo il suo interesse: "Si dice che quando ti piace una persona hai i prosciutti davanti agli occhi, credo che a me sia successa questa cosa qui". Tuttavia, è certa di non essersi innamorata, ma solo di aver preso una forte infatuazione per Michele Longobardi, al punto da crederle.

Veronica ha poi raccontato cosa ha provato dopo aver saputo del famoso profilo fake di Michele, rivelato alla redazione da Mary Chiaro: per l'ex corteggiatrice si era trattata di una grande batosta, perché questa notizia arrivava dopo una delle esterne più intense e belle che avesse vissuto con Michele e questo aveva acuito la delusione nei suoi confronti: "Lui si era dichiarato con delle parole forti nei miei confronti. Aveva detto che provava qualcosa di forte e che gli partiva da dentro per la prima volta. Il racconto di Mary è arrivato come un fulmine a ciel sereno. Sono stata male".

A sorpresa, Veronica ha anche rivelato che Michele Longobardi l'ha cercata dopo la fine del programma: il tronista ha provato a contattarla, tramite il profilo della sua migliore amica, per chiederle scusa. Dopo le ritrosie iniziali, Veronica ha accettato di parlargli e alcune conversazioni con il tronista. Tuttavia, quando Michele ha provato a contattarla dal suo numero privato la scorsa settimana, dopo la messa in onda della segnalazione di Mary, Veronica lo ha bloccato:

Mi ha inviato un audio dicendomi: "Veronica, tu mi hai ucciso, mi hai fatto nero in quella puntata, mi dispiace proprio". Parlava in maniera ironica. La mia risposta è stata: "Che senso ha continuare a scrivermi? Tanto te l'ho detto come la penso, continuo a non credere a nessuna delle tue parole". [...] Ad essere onesta, l'ho bloccato su Whatsapp. C'è stata una discussione molto accesa, della quale ancora non mi sento di parlare nel dettaglio, perché riguarda argomenti delicati. Posso però dirti che è stato un litigio forte, per cui nutro ancora tanta delusione e rabbia nei suoi confronti, perché si è comportato male con me. Non voglio più avere nulla a che fare con questa persona."

Uomini e Donne, Veronica sulla possibilità del trono: "Non lo escluderei, sono rimasta in buoni rapporti con tutti"

Veronica ha anche raccontato di essere rimasta in ottimi rapporti con la redazione di Uomini e Donne e tutti coloro che hanno lavorato nel dietro le quinte. L'ex corteggiatrice ha anche stretto un rapporto di amicizia con Amal Kamal, altra corteggiatrice di Michele, con cui non sono mancati gli scontri in puntata.

Tuttavia, le due ragazze hanno sotterrato l'ascia di guerra e Veronica si è detta serena di aver costruito con la "rivale" un rapporto di stima: "Questa è una delle cose positive che mi ha lasciato il programma, ho avuto modo di sentire Amal perché aveva fatto un commento positivo nei miei riguardi sotto un suo post, dicendo che si sarebbe alleata con me perché mi riteneva una donna intelligente. [...] Credo che siamo state entrambe vittime di un cialtrone, non potrei avercela con lei in questo momento".

Veronica ha anche ammesso che non le dispiacerebbe poter provare l'esperienza del trono: la corteggiatrice, tuttavia, ha dichiarato che al momento non le è stato avanzata nessuna offerta da parte della redazione, anche se non è una sua priorità quella di sedere sulla sedia rossa: "Sono delle persone straordinarie, ma la mia priorità in questo momento è ritrovare l'equilibrio con me stessa".

Scopri le ultime news su Uomini e Donne