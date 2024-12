Uomini e Donne, Veronica commenta le parole di Michele su Amal: "Questo è vittimismo manipolatorio"

News VIP

Dopo le recenti dichiarazioni di Michele Longobardi su Amal, dopo la cacciata da Uomini e Donne, è intervenuta Veronica a commentare le sue parole.

La cacciata di Michele Longobardi dallo studio di Uomini e Donne continua a generare polemiche e commenti. Dopo le recenti dichiarazioni dell'ex tronista a Lorenzo Pugnaloni sul suo stato d'animo e l'interesse per la corteggiatrice Amal è intervenuta Veronica a dire la sua sul comportamento di Michele.

Uomini e Donne, Veronica commenta le parole di Michele Longobardi su Amal: "Vittimismo manipolatorio"

La figuraccia di Michele Longobardi nel dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi ha spinto diversi ex protagonisti della trasmissione a intervenire con parole di biasimo per il suo atteggiamento. L'ex tronista ha rotto il silenzio sui recenti avvenimenti confidando in una chiacchierata telefonica al giornalista Lorenzo Pugnaloni il suo stato d'animo. Michele aveva ammesso di essere molto dispiaciuto per quanto accaduto, soprattutto, perché avrebbe voluto portare a termine il suo percorso e scegliere Amal.

Durante le ultime registrazioni, infatti, Michele si era presentato in studio pronto alla scelta, nonostante fosse emerso che aveva cercato di contattare le corteggiatrici con un profilo Instagram falso. Tuttavia, ad aggravare la situazione era emersa una nuova scioccante verità: Michele Longobardi si era frequentato all'insaputa di tutti con una ragazza all'esterno del programma. La persona in questione è Alessandra Fumagalli, ex scelta di Luca Daffrè. Alessandra ha chiamato in trasmissione e ha rivelato alla redazione tutto ciò che c'era stato tra lei e Michele. In un'intervista a Fanpage.it, Alessandra ha ammesso di aver compiuto questo gesto per tutelarsi, visto che Michele era pronto a negare tutta la loro relazione, nonostante le prove concrete che l'ex scelta aveva portato a sostegno della sua versione.

Dopo la sua cacciata da Uomini e Donne, Michele ha poi rotto il silenzio e a Lorenzo Pugnaloni ha rivelato di essere molto ferito e turbato da ciò che successo in trasmissione: "Non sta molto bene" ha rivelato Pugnaloni "nonostante tutto, lo dico e non cambia ciò che penso, ha sbagliato. Però vi pregherei di fermare l'onda di odio di alcuni utenti. Al momento mi ha riferito che l'unica cosa di cui gli importa è Amal. Cista male per lei davvero, ma sta cercando di andare avanti".

Uomini e Donne, Michele Longobardi cacciato dallo studio: Veronica commenta le sue ultime dichiarazioni

Le parole di Michele su Amal non sono passate inosservate e hanno scatenato la dura replica di un'altra ex corteggiatrice del tronista napoletano. Stiamo parlando di Veronica, che a poche ore dalla figuraccia di Michele a Uomini e Donne aveva postato una storia ironica per sbugiardare il suo comportamento.

Anche ora che l'ex tronista ha parlato, rivelando il suo stato d'animo e la preoccupazione per aver perso la possibilità di una storia d'amore con Amal, anche Veronica è intervenuta e ha detto la sua sul suo atteggiamento. Secondo l'ex corteggiatrice, che ha postato un messaggio sui social, il comportamento di Michele è stato manipolatorio e l'ex tronista ha una visione distorta della realtà. Questo comportamento, ha proseguito Veronica, è un meccanismo usato per evitare critiche alle proprie azioni:

"Chi pratica il vittimismo manipolatore spesso esibisce una visione distorta della realtà. In un contesto del genere, il manipolatore descrive eventi e interazioni in modo tale da rafforzare il proprio status di vittima. Questo comportamento viene utilizzato per evitare critiche o conseguenze negative per le proprie azioni"

