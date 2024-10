Uomini e Donne, Valerio protagonista assoluto: chi è il cavaliere che corteggia Gemma Galgani

News VIP

Valerio corteggia Gemma Galgani, creando non poche polemiche nello studio di Uomini e Donne. Tra false verità e attacchi feroci, conosciamo meglio il cavaliere del trono over.

Nello studio di Uomini e Donne è arrivato l’uragano Valerio. Il cavaliere ha deciso di corteggiare Gemma Galgani ma appare sempre più confuso nei confronti della torinese, tra avances e baci e poi furiose liti e schiaffi. Conosciamo meglio il cavaliere del trono over più chiacchierato del momento.

Uomini e Donne, Valerio e Gemma Galgani: nuove frizioni

La stagione di Uomini e Donne non è iniziata nel migliore dei modi per Gemma Galgani. La dama torinese è tornata nello studio del dating show di Maria De Filippi con l’intenzione di trovare l’amore, dopo aver spiegato che il misterioso uomo con il quale è stata avvistata in spiaggia questa estate era un semplice vicino di ombrellone. Alla corte di Gemma si è presentato Valerio, un cavaliere con le idee chiare nei confronti della dama, o almeno così sembrava dalle premesse. Valerio, infatti, ha ammesso di aver sempre seguito con passione il percorso di Galgani nel dating show di Canale 5 avendola sempre trovata affascinante, ma non avendo trovato subito il coraggio di presentarsi per corteggiarla. Gemma è Valerio sono usciti insieme con la classica esterna davanti le telecamere e poi da soli, ma la dama è rimasta molto delusa quando lui le ha negato un bacio passionale.

In studio, Valerio ha iniziato a spiegare in modo decisamente confuso la sua idea sui baci, per poi chiedere a Gemma di riprovarci riuscendo a piegarla al suo volere con qualche parola gentile, con la complicità dei due opinionisti che pur non credendo a nulla di ciò che dice lo hanno trovato estremamente simpatico. Valerio è tornato dunque alla corte della torinese con una nuova esterna e questa volta è scattato un bacio molto più passionale, peccato che poi in studio il cavaliere sia stato oggetto di una scottante segnalazione che ha rovinato ogni cosa tanto da costargli uno schiaffo in pieno volto.

Uomini e Donne, Valerio piantato in asso da Gemma

Dopo un’esterna piacevole con tanto di bacio passionale, sembrava che il lieto fine fosse vicino per Gemma Galgani, la dama più discussa del trono over di Uomini e Donne. Valerio si è presentato in studio con un regalo hot, un modello piccante di lingerie che ha lasciato senza parole la torinese. A far discutere, tuttavia, è una segnalazione in merito a questo acquisto, che Valerio avrebbe fatto in compagnia di una misteriosa donna, che si scoprirà poi essere Maria Soledad. Prontamente, Valerio spiega che si tratta di una cara amica che ha portato con sé in cerca di un consiglio ma Gemma non gli crede, così come il pubblico del dating show di Canale 5 che trova sempre più fumose le spiegazioni del cavaliere. Dopo una chiamata alla donna scoppia la discussione in studio e Gemma rifila a Valerio uno schiaffo in pieno volto, per poi mandarlo via.

Lui, tuttavia, esce dalla porta e rientra dalla finestra come si suol dire, munito di una rosa rossa per farsi perdonare, e lei tentenna fino all’ultimo scontro rovente in cui entrambi se ne dicono di tutti i colori, tirando in ballo anche Giorgio Manetti. Ma chi è Valerio? Il cavaliere ha 61 anni e gestisce una struttura ricettiva in Sardegna, dove ha confidato di vivere per sei mesi l’anno, per poi tornare a Napoli dove risiede per il resto del tempo. L’uomo è stato preso di mira da alcuni protagonisti del trono over per il trattamento riservato a Gemma ma lui ha fatto di tutto per uscirne vincitore, dichiarando di non provare nulla per la dama a causa dello schiaffo ricevuto e non per la presunta love story con un’altra donna fuori dal programma.

