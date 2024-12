Uomini e Donne, trono classico: ecco tutto quello che è successo fino ad ora in questa stagione

News VIP

Ricordate i momenti migliori e peggiori di questa stagione del trono classico di Uomini e Donne? Ecco cosa è successo fino ad oggi

La nuova edizione di Uomini e Donne ha portato con sé anche i nuovi quattro tronisti, ma non è tutto rose e fiori, soprattutto per la redazione costretta a fronteggiare importanti segnalazioni. Ecco cosa è successo fino ad ora nel dating show di Maria De Filippi.

Uomini e Donne: Alessio Pecorelli cacciato del programma

Il tronista romano Alessio Pecorelli aveva convinto proprio tutti. Il pubblico del dating show di Canale 5 pendeva moltissimo, infatti, per lui e per il suo percorso a Uomini e Donne. Alessio ha deciso di “rubare” Amal dalla corte del collega Michele Longobardi, scatenando la furia delle sue corteggiatrici, si è sempre mostrato molto improntato verso la possibilità di trovare veramente l’amore nel programma, senza privarsi di baci appassionati con le ragazze che ha deciso di frequentare, e ha mostrato anche il suo carattere forte che è piaciuto molto ai telespettatori. Arriva, tuttavia, una improvvisa segnalazione sul conto del tronista che è stato pizzicato ad una serata in un locale dal quale è stato visto allontanarsi con una ragazza. La stessa ragazza che, sempre secondo le segnalazioni, avrebbe trascorso con lui altre serate nel cuore di Roma. Alessio ha negato tutto, spiegando di aver raggiunto amici e fratelli in quel locale per un brindisi, anche se la redazione gli ha fatto notare che a nessuno di loro, per nessun motivo, è concesso uscire pubblicamente in quel modo durante il percorso come tronisti. Con Alessio c’era anche Mario Cusitore, che ha confermato la versione dei fatti del romano, ma ripetute foto e video e segnalazioni hanno portato Maria De Filippi a cacciare dallo studio Alessio per sempre.

Uomini e Donne: Michele Longobardi non convince nessuno

Sin dal suo esordio come tronista, è stato chiaro a tutti che Michele Longobardi avesse intenzione di divertirsi il più possibile nel suo nuovo ruolo, dopo aver già preso parte a Uomini e Donne nelle vesti di corteggiatori di Manuela Carriero. Michele è apparso immediatamente colpito da Amal, ma con lei c’è un rapporto di tensione, derivato anche dalla scelta della bellissima corteggiatrice di conoscere anche Alessio Pecorelli per qualche esterna. Nonostante questo, è chiaro che Michele propenda per Amal ma anche Veronica non è da sottovalutare, dato che ogni volta che lascia lo studio alla fine il tronista corre da lei per riprenderla. Nelle ultime puntate, ancora tensioni tra Amal e Veronica a causa dell’esterna emozionante della prima con il tronista. Insomma, al momento un nulla di fatto ma abbiamo un grande spoiler. Le Anticipazioni, infatti, ci rivelano che anche Michele sarà cacciato da Uomini e Donne perché ha una love story fuori dal programma!

Uomini e Donne, Martina De Ioannon unica salvezza

Sebbene un po’ tutti fossero scettici sul trono di Martina De Ioannon, essendo lei appena uscita da una rottura importante dopo Temptation Island e dalla frequentazione con uno dei tentatori di quella edizione, Martina ci ha fatto ricredere. Il percorso di Martina, dopo qualche conoscenza sporadica immediatamente eliminata appena si è resa conto di non essere sufficientemente presa, si è incentrato su Ciro Solimeno e Gianmarco Steri. La bella romana è molto indecisa e in difficoltà dal momento che per entrambi nutre un reale e forte interesse, e così il pubblico pende da una parte o dall’altra a seconda dell’esterna o dell’andamento della puntata. Ciro è senza dubbio un bravo ragazzo, preso da Martina, ma Gianmarco non si batte: dopo quel bacio mozzafiato nel camerino post puntata, ogni donna vorrebbe uno Steri ad attenderla a casa propria. Questo percorso a Uomini e Donne ci sta regalando forti emozioni e colpi di scena, e al momento rappresenta l’unica salvezza del trono classico, che continua ad essere onestamente molto deludente.

Uomini e Donne: Francesca Sorrentino è l’eterna indecisa

Anche lei ex volto di Temptation Island, Francesca Sorrentino ha iniziato il suo percorso a Uomini e Donne tra le lacrime. La giovane tronista ci ha messo un po’ a far capire ai suoi corteggiatori come voleva essere trattata da loro, ed è stato Paolo a sbloccare la situazione per lei con un’esterna divertente che ha cambiato il suo modo di vedere questa possibilità, offerta da Maria De Filippi. Francesca, tuttavia, è molto puntigliosa su argomenti che la grande maggioranza del pubblico reputa superflui, come il mancato augurio social per il suo compleanno che ha tenuto banco per una puntata intera recentemente. Alla corte della Sorrentino ci sono anche Francesco, che sembra interessato a tutto fuorché a lei ma incredibilmente è ancora in studio, e Gianmarco che è un amore di ragazzo e che Francesca sta decisamente sottovalutando. Il colpo di scena? In mezzo a lacrime e recriminazioni, la tronista ha voluto far scendere altri corteggiatori, e tra loro c’è anche un ex volto del Grande Fratello!

