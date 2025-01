Uomini e Donne, Tina Cipollari sul trono: "Mi sono stufata di stare da sola! Cerco una storia seria, sarà difficile"

News VIP

Nuova avventura per Tina Cipollari che, con grande sorpresa di tutti, passerà da opinionista a tronista in cerca del vero amore: ecco cosa ha rivelato l'amatissimo volto di Uomini e Donne.

Tina Cipollari è uno dei volti più amati e seguiti di Uomini e Donne. Intervistata dal settimanale Chi, la storica opinionista del dating show di Canale 5 si è detta pronta a trovare l'amore e ha svelato il motivo che l'ha spinta a rimettersi in gioco sentimentalmente.

Tina Cipollari tronista

Nell'ultima registrazione di Uomini e Donne, Tina Cipollari è stata presentata ufficialmente come nuova tronista. Dopo tanti anni passati sulla poltrona rossa accanto a Gianni Sperti, la storica opinionista del dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi ha deciso di salire sul trono e dare il via ad una nuova fase della sua vita. Intervistata dal settimanale Chi, Tina ha raccontato cosa cerca davvero in un uomo:

Da qualche tempo sono single e ora mi sono stufata di stare da sola. L’uomo ideale non esiste. Diciamo che deve arrivare un uomo che mi incuriosisca, che mi piaccia. Non ho un prototipo, ovviamente sarà un uomo maturo, se arriva uno di trent’anni non mi interessa. È chiaro che non deve arrivare uno spiantato, uno che pensa che lo mantenga io. Allora “ciaone”. Cerco un marito. E non uno che mi mantenga, ne girano centinaia, anche travestiti da ricchi.

Dopo aver rivelato il suo grande desiderio di trovare l’amore, la Cipollari ha continuato spiegando che il carattere è la cosa più importante per lei. Tornando a parlare invece di matrimonio, l'opinionista di Uomini e Donne sembra avere già le idee molto chiare:

Devo dire che non ho mai dato questa grande importanza al sesso, neanche quando ero più giovane. Guardo il carattere, da sempre dico che il carattere è la parte più bella del corpo di una persona. È “l’organo” più bello. Lo dico sempre anche ai miei figli, il carattere è quello che ti resta tutta la vita. Se arriva quello giusto, matrimonio con rito civile, niente abito bianco...e poi inizierà la mia nuova vita con quest’uomo. Sarà un vedovo, o uno da solo, uno che non si è mai sposato, ma sarà difficile…Il mio futuro marito dovrà rappresentare un upgrade, che pensa in grande proprio come me.

Le anticipazioni della nuova registrazione di Uomini e Donne

L'ultima registrazione di Uomini e Donne è stata ricca di sorprese. Dopo la scelta emozionante di Martina De Ioannon, che ha deciso di concludere il suo percorso insieme a Ciro Solimeno, e l’annuncio di Gianmarco Steri come nuovo tronista, nello studio di Canale 5 è arrivato il vero colpo di scena.

Stando alle anticipazioni riportate da Lorenzo Pugnaloni, Tina Cipollari ha fatto il suo ingresso come tronista! Per la storica e amata opinionista del dating show di Maria De Filippi sono scesi tre corteggiatori, ma lei ha scelto di tenere solo uno di loro. Il pubblico ha accolto questa novità con entusiasmo.

Anche l'esordio sul trono di Gianmarco è stato accolto calorosamente, soprattutto dal pubblico femminile che non ha tardato a far sentire il proprio interesse. Secondo le anticipazioni, l'ex amato corteggiatore di Martina ha già battuto un record: ben 3.000 ragazze hanno infatti contattato la redazione della trasmissione per scendere a corteggiarlo. Una risposta davvero incredibile, che sottolinea quanto il suo fascino abbia conquistato tutti.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.