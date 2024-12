Uomini e Donne, Tina Cipollari punge Alba Parietti a Belve e lei replica caustica!

News VIP

Nel corso della sua intervista a Belve, Tina Cipollari punge Alba Parietti e la presentatrice replica così alla frecciatina dell’opinionista di Uomini e Donne.

Durante la sua intervista a Belve, Tina Cipollari ha risposto ad una spinosa domanda di Francesca Fagnani, portando ad esempio Alba Parietti. La presentatrice non ha gradito la frecciatina dell’opinionista di Uomini e Donne e ha replicato caustica. Ecco tutti i dettagli.

Uomini e Donne, Tina Cipollari conquista tutti a Belve

L’intervista di Tina Cipollari a Belve non ha deluso le aspettati del pubblico e di fan di Uomini e Donne. La verace opinionista dell’amato dating show di Maria De Filippi, infatti, ha risposto con estrema sincerità a tutti i quesiti di Francesca Fagnani, facendo scoppiare più volte a ridere anche la stessa giornalista, spiazzata da alcune risposte. Tina ha raccontato la sua storia personale con trasparenza, facendo poi un divertente appello agli uomini facoltosi d’Italia di contattarla perché il suo sogno è quello di sposare un uomo estremamente ricco, tornando poi a pungere anche Gemma Galgani ovvero la sua storica rivale nel programma di Canale 5.

L’intervista di Tina a Belve è diventata virale ed è stata ricondivisa tantissime volte sui social, dove il pubblico si è scatenato per le affermazioni dell’opinionista la quale è certa che, una volta che andrà in pensione, non potrà essere sostituita da nessuno alla sua altezza. Che piaccia o meno, è assolutamente indiscutibile che la presenza di Cipollari a Uomini e Donne è un caposaldo per gli spettatori, soprattutto perché spesso e volentieri è lei la voce della verità anche nelle situazioni più complicate, con i suoi commenti ben lontani dal politically correct. Nelle ultime puntate del programma di Maria De Filippi, Tina è tornata ad attaccare Gemma per la chiusura drastica con il cavaliere italo-americano Fabio, accusato di avere un’altra fidanzata in Spagna senza uno straccio di prove. Mentre l’opinionista non disdegna nuovi affondi a Galgani, a Belve ha lanciato anche una bella frecciatina ai danni di Alba Parietti che ha deciso di replicare così.

Alba Parietti replica alla frecciatina di Tina Cipollari a Belve

Nel corso della sua intensa ma anche divertente intervista a Belve, Tina Cipollari ha risposto ad una domanda spinosa di Francesca Fagnani, che le ha chiesto se si sente sensuale e come cambia il modo di vedersi di una donna con l’avanzare dell’età. Tina ha ammesso di non sentirsi sexy ma di essere stata spesso definita così dalle altre persone, per poi prendere ad esempio le dichiarazioni fatte da Alba Parietti proprio nello studio del programma di Rai 2.

“Alba Parietti che diceva di essere ancora piacente. Ma non è sempre primavera, bisogna adeguarsi all’età che si ha. Dopo la primavera c’è l’estate e poi arriva anche l’autunno”.

Un affondo che non è passato inosservato al pubblico del programma condotto da Fagnani e neppure alla stessa Alba Parietti. Qualche giorno dopo la messa in onda della puntata, il figlio della presentatrice Francesco Oppini ha visto con la madre la puntata in questione e ha ripreso il momento in cui Tina fa il suo nome. Senza scomporsi troppo, Parietti ha replicato: “Se ho sentito cos’ha detto a Belve di me? Sì. L’autunno? Pensi per lei che c’è abituata, io no!”.

La replica caustica di Parietti ha fatto sorridere, peccato non vi sia più possibilità di vedere le due chiuse nell’ascensore gold di Barbara D’Urso a parlare della questione in diretta tv! Parietti non ha mai nascosto di piacersi ancora moltissimo, e del resto chi mai potrebbe dire il contrario essere una donna elegante e piacente, lei non teme l’età che avanza e ha confidato che di provare tristezza per quelle persone che, invidiose, l’accusano di usare filtri per risultare più bella.

