Uomini e Donne, Tina Cipollari commenta il suo ritorno sul trono: "Faccio sul serio, sogno di risposarmi!" (VIDEO)

News VIP

Ospite a Verissimo, nella puntata di oggi, domenica 9 febbraio, la storica opinionista di Uomini e Donne Tina Cipollari ha raccontato qualche retroscena sul suo ritorno come tronista nel dating show.

Tina Cipollari, storica opinionista di Uomini e Donne, è tornata a rivestire l'originale ruolo di tronista dopo 25 anni dalla prima esperienza. All'epoca, nel dating show di Canale 5 conobbe Kikò Nalli, che ha poi sposato ed è stato il padre dei suoi figli. A distanza di anni dalla loro separazione, tuttavia, Tina ha deciso di essere pronta a rimettersi in gioco e nella puntata di Verissimo di oggi, domenica 9 febbraio, ha raccontato cosa l'ha spinta a sedersi nuovamente sul trono del programma di Maria De Filippi.

Uomini e Donne, Tina Cipollari pronta a trovare l'amore: "Faccio sul serio, sogno di risposarmi"

Con un inaspettato colpo di scena, Tina Cipollari è diventata una delle nuove troniste di questa edizione di Uomini e Donne: "Sono tornata sul trono dopo 25 anni. Questo è un bel momento, sto cercando marito! Diciamo che la prima volta, parecchi anni fa, ero più spensierata, oggi non lo so, è una sensazione strana. Tutto è iniziato un po' per caso e un po' per gioco, però oggi cerco un uomo completo, un uomo che non sia solo ricco, anche se può sembrare così, ma è perché non voglio colmare il vuoto con il primo strappone che capita!".

L'opinionista ha ammesso di desiderare una persona che sia in grado di darle non solo affetto...ma anche tanti regali! Tina Cipollari ha ammesso di essere ottimista: è certa che troverà l'uomo dei suoi sogni! Dopo 3 anni di singletudine, Tina Cipollari ha deciso di mettersi in gioco e trovare l'amore e a proposito di questo sentimento ammette: "So che l'amore esiste, ma anche che non dura molto...". In questi anni, l'opinionista ha avuto qualche frequentazione, ma non erano le persone giuste per lei, perciò, ha deciso di mettersi in gioco nel dating show, perché desidera trovare l'uomo giusto per lei.

"Non mi interessa la passione o il desiderio, ma vorrei un uomo benestante, con cui viaggiare e che sia quello definitivo" ha dichiarato Tina, aggiungendo che sperava di conoscere un uomo "brillante, con tanto da raccontare, dai 60 anni in su!". Sui corteggiatori che si sono presentati e che ha già iniziato a conoscere, Tina ha ammesso che alcuni per lei sono troppo giovani: "Poi non mi hanno portato regali così costosi, fino a questo momento non hanno aperto nessuna cassaforte...".

Uomini e Donne, Tina Cipollari racconta un retroscena sul giorno delle nozze con Kikò Nalli: "Pensai di non sposarlo"

25 anni fa, sul trono, Tina Cipollari conobbe Kikò Nalli, che ha sposato e che è diventato il padre dei suoi figli. La loro relazione è durata 16 anni, ma a un certo punto, ha raccontato l'opinionista, entrambi hanno realizzato che il sentimento che li aveva legati era svanito. "Siamo stati onesti l'uno con l'altra, ci siamo guardati una sera e ci siamo parlati. Ma andiamo molto d'accordo, anche più ora di quando eravamo sposati. Litighiamo meno e la gente quando ci vede pensa che siamo tornati insieme. Ci siamo sempre frequentati e i nostri figli non hanno sofferto della separazione, perché abbiamo cercato di non avere un allontanamento brusco".

Sul giorno del matrimonio con Kikò Nalli, Tina ha svelato che per un attimo aveva pensato di non sposarlo: "Il giorno del matrimonio è stato un disastro, ero arrivata stanca per i preparativi e avevo già il mio primo figlio. Per un attimo ho pensato davvero di non andare. Ero lì, mentre mi truccavano e pettinavano e ho pensato che non volevo sposarmi".

Scopri le ultime news su Uomini e Donne