Uomini e Donne, Tina Cipollari a Belve torna a parlare di Federico Fashion Style: cosa è successo tra loro?

Ospite nello studio di Belve, Tina Cipollari si racconta tra il mestiere di opinionista a Uomini e Donne e qualche gossip privato, tra cui il rapporto lavorativo interrotto con Federico Fashion Style.

L’intervista di Tina Cipollari nello studio di Belve è stata davvero spettacolare. L’opinionista di Uomini e Donne non si è lasciata scappare l’occasione per parlare apertamente del suo ruolo nello studio del dating show di Canale 5, sempre auto-elogiandosi con grande ironia, per poi parlare di cosa è accaduto con Federico Fashion Style, con il quale ha collaborato in modo molto stretto per ben due anni.

Uomini e Donne, Tina Cipollari dà spettacolo a Belve

Grazie Francesca Fagnani per aver portato nel tuo programma in prima serata su Rai 2 l’ironia travolgente di Tina Cipollari. L’opinionista di Uomini e Donne, che difficilmente concede interviste e soprattutto difficilmente ne concede in televisione, si è messa in gioco con la giornalista più graffiante della televisione italiana nello studio di Belve. La romana ha raccontato il suo lavoro nel dating show di Maria De Filippi, tornando a parlare del periodo in cui, quando i vertici del Biscione hanno deciso di cambiare registro eliminando i tratti troppo trash di alcuni programmi. Tina ha confidato di aver pensato, quando la fake news del suo licenziamento ha preso piede ovunque, di dover davvero dire addio a Uomini e Donne dopo più di 20 anni, tanto da chiamare in fretta e furia la redazione essendoci rimasta male.

Tina ha così scoperto che era tutto falso, ma si è presa un bello spavento. A proposito del “caro saluto” che all’epoca rivolse a Pier Silvio Berlusconi, poi, Tina ci ha tenuto a precisare che si trattava di saluti reali e non di ironia, come in molti hanno pensato. Pur non avendo mai ricevuto apprezzamenti diretti dai vertici di Mediaset, Cipollari crede comunque di aver dato sempre il proprio meglio altrimenti, come fa notare, non l’avrebbero riproposta per oltre venti anni come opinionista. Ma dopo di lei chi si sarà?

"No, dopo di me basta. Neanche se mi clonano. Io ho delle caratteristiche che non trovi in nessun'altra persona […] La mia autoironia non ce l'hanno tutti. Poi la mia simpatia: trovami una più simpatica e alla mano come me, non c'è. Intelligente…".

Tra una battuta e l’altra, che è riuscita a spiazzare anche la stessa Fagnani che evidentemente ha adorato la sua ospite, Tina ha risposto anche ad una domanda scomoda sul noto parrucchiere delle Vip, Federico Fashion Style. Ecco cosa è successo con lui e perché ha smesso di collaborare dopo diversi anni in cui appariva spesso nel suo salone.

Tina Cipollari ha fatto una rivelazione su Federico Fashion Style

Francesca Fagnani ha fatto centro invitando Tina Cipollari nello studio di Belve, soprattutto perché l’opinionista di Uomini e Donne non si è risparmiata, provocando tantissime risate e affondando il coltello anche nella nemica di sempre, Gemma Galgani, che ha definito una donna “inutile quando parla di lei”. Insomma, tra le due è impossibile che vi sia un amicizia anche lontano dalle telecamere, e questo è chiaro dalle dichiarazioni di Tina. L’opinionista, poi, ha riposto ad una domanda di Fagnani sulla sua collaborazione con Federico Fashion Style, al quale si è affidata spesso e volentieri tra il 2020 e il 2021, per poi sparire totalmente dal salone del noto parrucchiere delle Vip che è spesso e volentieri al centro delle polemiche per il risultato dei suoi trattamenti e per i prezzi folli proposti alle clienti.

“Sì, per un periodo mi sono fatta curare il look da lui. Poi ho smesso. Come mai? Perché non mi accontentava più. Sì anche mio marito è parrucchiere. Se è meglio il mio ex marito? Non perché è il mio ex marito, ma non c’è confronto, proprio come il giorno e la notte”.

Insomma, in modo freddo e chiudendo immediatamente il discorso, Tina ha fatto capire che il loro rapporto si è interrotto per mancanza di idee in comune. Ma possibile che Cipollari sia stata semplicemente ironica riguardo alla questione? Chissà se l’hair-stylist replicherà a breve. Riguardo la storia d’amore con Giucas Casella, Cipollari torna a ribadire di averlo conosciuto prima di approdare in televisione ma di non ricordare in alcun modo di avergli concesso più della sua amicizia.

