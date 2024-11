Uomini e Donne, Teresanna Pugliese racconta la sua difficile infanzia: "Mia madre è scappata via con me e i miei fratelli"

News VIP

A Verissimo oggi, sabato 9 novembre, l'ex volto di Uomini e Donne Teresanna Pugliese si è raccontata a proposito della sua difficile infanzia. Ecco cosa ha rivelato!

Oggi, sabato 9 novembre, a Verissimo è stata ospite Teresanna Pugliese, ex amatissima tronista di Uomini e Donne, per raccontare della sua vita da mamma bis e della sua difficile infanzia.

Uomini e Donne, Teresanna Pugliese sulla sua infanzia: "Mia madre è fuggita da un uomo che non l'amava"

Teresanna Pugliese è stata una delle troniste più seguite e amate di Uomini e Donne e che dopo l'esperienza nel dating show di Canale5 condotto da Maia De Filippi ha preso parte anche al GF. Tuttavia, dopo il capitolo in tv, l'ex volto del programma di Canale5 ha deciso di cambiare vita e oggi è un'influencer ed è diventata mamma da poco, per la seconda volta, del piccolo Gioele, nato dalla relazione con Giovanni Gentile. A Silvia Toffanin, l'ex tronista ha raccontato del suo difficile passato: a quattro anni, sua madre ha deciso di abbandonare il padre di Teresanna insieme agli altri suoi fratelli:

"Quando ha capito che non era solo lei a essere in pericolo, ma anche noi, ha deciso di andare via con noi"

Teresanna ha rivelato che per i primi anni della sua vita ha vissuto insieme ai suoi fratelli e a sua madre dalle Suore di Calcutta, che hanno accolto la sua famiglia. Grazie anche al sostegno di una cara zia, l'ex tronista e sua madre sono riuscite ad andare avanti. Suo padre, ha poi aggiunto, lo ha rivisto quando era adolescente:

"Ma ora è un capitolo chiuso per me, non l'ho più rivisto. Anche perché nella vita di mia madre è poi arrivato un nuovo compagno"

Gianni, questo è il suo nome, è stato un padre per lei e i suoi fratelli e l'ha accompagnata all'altare e da lui sua madre ha avuto altri due figli: "Quindi, siamo sei fratelli".

Uomini e Donne, Teresanna e la tenera lettera del figlio Francesco

Dopo la parentesi televisiva, Teresanna ha incontrato Giovanni Gentile nel 2015 e poi ha sposato e che è il padre dei due figli, Francesco e Gioele. In puntata, l'ex tronista si è poi emozionata quando ha ascoltato alcune parole del marito per lei e ha dichiarato:

"A volte mi chiedo se faccio bene a parlarne, perché ho paura che possa finire, sono scaramentica, possibile che tutto sia così perfetto. Certo, ci sono gli altri e bassi, lui mi disinnesca, è una persona straordinaria. Con me è stata in gamba, io all'inizio non ero così predisposta, uscivo da una storia che non mi portava a fidarmi di lui. Ma Giovanni è stato bravo: è diventato prima mio marito, poi il mio fidanzato e poi ancora mio marito"

Oggi, a Verissimo, Teresanna Pugliese ha presentato anche i suoi due figli: Francesco e il piccolo Gioele, nato appena qualche mese fa. L'ex tronista aveva tenuto nascosta la seconda gravidanza, a causa di alcune complicazioni presentatesi nei primi mesi della gestazione e solo poco prima della nascita di Gioele aveva deciso di raccontare ai followers della lieta notizia. Il piccolo è nato dopo un parto piuttosto difficile, ma l'influencer non ha rivelato ulteriori dettagli, preferendo godersi la gioia dell'essere di nuovo diventata mamma.

A Verissimo l'ex tronista ha ricevuto una tenera sorpresa dal figlio maggiore, Francesco: il piccolo ha 9 anni e ha voluto ringraziare la mamma per essere la mamma migliore del mondo: "Il tuo cuore è come quello di Napoli, hai i capelli come Rapunzel e i tuoi occhi mi ispirano tanta dolcezza".

