Uomini e Donne, Teresa Langella svela: "Mio padre non si fidava di Andrea, inizialmente..."

L'ex tronista di Uomini e Donne Teresa Langella ha raccontato a Verissimo del difficile rapporto che suo padre e Andrea Dal Corso, con cui è convolata a nozze qualche mese fa, avevano all'inizio della loro relazione.

Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, oggi, sabato 14 dicembre, Teresa Langella, ex tronista di Uomini e Donne, ha presentato il padre Alessandro e ha raccontato come procede la vita matrimoniale con Andrea Dal Corso a distanza di tre mesi dalle nozze, celebrate il 14 settembre. Tra i vari retroscena che sono emersi nel corso della chiacchierata c'era anche l'antipatia e diffidenza che Alessandro Langella ha nutrito per il genero Andrea nelle prime fasi della conoscenza con la figlia.

Uomini e Donne, Teresa Langella svela: "Mio padre non si fidava di Andrea"

Sono trascorsi esattamente tre mesi dalle nozze di Teresa Langella e Andrea Dal Corso: la coppia si è conosciuta nel programma di Uomini e Donne, dove Teresa ha intrapreso il percorso da tronista e Andrea era uno dei suoi corteggiatori. Nonostante le turbolenze iniziali e quel rifiuto da parte di Andrea al momento della scelta, i due si sono ritrovati fuori dal programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi e dopo l'iniziale diffidenza dell'ex tronista, l'amore ha trionfato tra lei e Andrea. A distanza di 4 anni dall'esperienza nel dating show, la coppia è convolata a nozze il 14 settembre 2024.

Nel corso dell'intervista a Silvia Toffanin, Teresa Langella ha voluto presentare il padre Alessandro, al quale è molto legata, e che l'aveva accompagnata anche il giorno della scelta a Uomini e Donne. In quel periodo, Alessandro Langella ebbe modo di conoscere Andrea Dal Corso e la sua prima impressione non fu delle migliori: il padre dell'allora tronista aveva saputo da Andrea della sua intenzione di rifiutare di proseguire la conoscenza con Teresa fuori dalla trasmissione. Una notizia che il genitore sapeva che avrebbe spezzato il cuore della figlia. Sull'argomento, Teresa dichiara: "Mio padre ha conosciuto Andrea all'epoca di Uomini e Donne. Quando seppe della sua intenzione di non proseguire la conoscenza con me, da genitore cosa poteva mai dire? Meglio oggi che domani, se devi farla soffrire".

Anche Alessandro ha ammesso che inizialmente non si fidava di Andrea: "Ho pensato che non avesse intenzioni serie con mia figlia, volevo proteggerla anche perché in passato ha sofferto per amore, ha vissuto situazioni brutte". Tuttavia, la situazione è cambiata, soprattutto, quando il genero ha chiesto la sua benedizione prima di chiedere la mano di Teresa con una romantica proposta di matrimonio. Questo gesto, un po' all'antica, è stato molto apprezzato dall'uomo

Uomini e Donne, Teresa Langella: "Io e Andrea stiamo provando ad allargare la famiglia"

A distanza di tre mesi dalle nozze con Andrea Dal Corso, Teresa Langella è tornata a raccontare a Verissimo come procede la sua nuova vita e quali sono i progetti per il futuro. Ad accompagnarla, questa volta, il padre Alessandro, che l'ex tronista ha presentato a Silvia Toffanin.

Nel corso della chiacchierata Teresa ha raccontato che sta vivendo un periodo molto felice della sua vita e che con il marito stanno crescendo insieme e le nozze li hanno uniti ancora di più: "Ci ho sempre creduto a questo amore ed ora capisco il significato della frase: “Casa è dove c’è il cuore”, ed io con lui mi sento a casa, al sicuro, una sensazione bellissima".

L'ex tronista ha anche rivelato che lei e Andrea stanno provando ad avere un bambino, allargando così la famiglia: "Il desiderio di allargare la famiglia c'è, ci stiamo provando, ma per queste cose non si può dare un tempo" ha concluso Teresa.

