News VIP

Storia al capolinea per Mario Verona, ex cavaliere del trono over, e Giovanna Gemma, ex corteggiatrice di Alessio Pecorelli. I due avrebbero infatti deciso di lasciarsi, dopo mesi di frequentazione.

Sembra essere giunta al capolinea la storia d'amore tra Mario Verona e Giovanna Gemma: l'ex cavalier del trono over di Uomini e Donne e l'ex corteggiatrice di Alessio Pecorelli si erano conosciuti nel dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi e avevano iniziato una relazione lontano dalle telecamere del programma.

Uomini e Donne, storia al capolinea per Mario Verona e Giovanna Gemma

Mario Verona e Giovanna Gemma si sono conosciuti in questa edizione di Uomini e Donne: lui è stato uno dei cavalieri del trono over più chiacchierati degli ultimi anni, mentre lei era scesa a corteggiare il tronista Alessio Pecorelli. Dopo aver interrotto la conoscenza con quest'ultimo, Giovanna Gemma e Mario Verona hanno deciso di iniziare a frequentarsi e hanno lasciato insieme il programma. Nonostante la loro storia procedesse per il meglio, alcune recenti indiscrezioni di Lorenzo Pugnaloni rivelerebbero che, in realtà, la loro frequentazione è giunta al capolinea.

Il blogger e giornalista riporta che, stando a una fonte anonima, Mario Verona e Giovanna Gemma si sono lasciati, anche se non è stata rivelata la causa della rottura tra i due. L'ex corteggiatrice di Alessio Pecorelli non era riuscita a creare con il tronista - che è stato poi cacciato da Maria De Filippi per aver infranto il regolamento ed essere rimasto senza corteggiatrici - un vero legame. Mario Verona, a sua volta, dopo la fine della storia con Milena, ex dama della precedente edizione, sembrava far fatica a trovare una persona che davvero gli interessasse.

Tuttavia, tra loro è scattato il proverbiale colpo di fulmine, dato che è stato raccontato che è bastato uno sguardo a entrambi per comprendere di voler intraprendere una conoscenza lontano dalle telecamere del dating show.

Uomini e Donne, è finita per Mario Verona e Giovanna Gemma?

A Lorenzo Pugnaloni, poco dopo la loro uscita dalla trasmissione, Giovanna Gemma aveva raccontato com'era iniziata la frequentazione con Mario Verona che, stando alle ultime indiscrezioni, sarebbe già giunta al capolinea. L'ex corteggiatrice, infatti, ha raccontato che nell'ultima registrazione in cui Alessio aveva deciso di eliminarla, Mario Verona era già assente e questo l'aveva rattristata: "Infatti, mi è dispiaciuto non vederlo, perché tutta l'altra parte degli sguardi, lui che mi aveva già avvicinato, era tutto vero."

L'ex corteggiatrice di Alessio Pecorelli ha raccontato di essere rimasta colpita da Mario Verona fin da subito, anche se inizialmente aveva cercato di far finta di nulla. Su di lui, Giovanna Gemma ha speso parole di stima, in quell'occasione, rivelando di quanto nella vita reale Mario sia molto più serio e posato di quanto non appaia in trasmissione: "C’erano degli sguardi, ma nulla di che, ma in realtà lui mi ha colpito dal primo momento in cui l’ho visto, anche perché è bellissimo. Poi son sincera mi sono incuriosita. Per quanto nel programma sembri un cretinetto, nella vita reale non è così."

Poi ha raccontato della richiesta del cavaliere del trono over di volerla corteggiare nel caso in cui Alessio avesse deciso di eliminarla, com'è poi accaduto. Dato che alla sua eliminazione, il cavaliere era assente, Giovanna ha deciso di aggiungerlo sui social e di iniziare a conoscerlo fuori dal programma:

"Il mio cognome non c’era sui social, il suo sì, quindi sono andata a cercare il suo cognome e l’ho aggiunto su Instagram. Lui dopo un’ora mi ha scritto: 'Non ci posso credere, sei davvero tu! Sono davvero felice'."

Purtroppo, nonostante le premesse incoraggianti, sembra che la storia tra Mario e Giovanna sia già giunta al capolinea: il cavaliere farà ritorno nel dating show? Non ci resta che attendere le prossime registrazioni per saperlo.

/p>

Scopri le ultime news su Uomini e Donne