Uomini e Donne, Sonia Lorenzini svela: "Perseguitata da una stalker, ho vissuto un incubo"

L'ex volto di Uomini e Donne, Sonia Lorenzini, ha rivelato di essere stata perseguitata da una stalker, che ha reso la sua vita un vero incubo. Ecco cosa ha raccontato.

L'ex corteggiatrice e tronista di Uomini e Donne, l'influencer Sonia Lorenzini, ha pubblicato un lungo sfogo sui social, rivelando di essere perseguitata aua stalker, che ha reso la sua vita un vero incubo.

Uomini e Donne, Sonia Lorenzini ha rivelato di essere perseguitata da una stalker

L'influencer è nota al pubblico del dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi per essere stata anche tronista, oltre che corteggiatrice. Alla partecipazione al programma Fascino è seguita quella al GFVip 5, una delle più amate dai fan del reality show.

Sebbene non abbia avuto una carriera televisiva, Sonia Lorenzini ha però creato una carriera sui social ed è lì che è iniziato un vero e proprio incubo. Essendo molto attiva con i suoi vari profili Instagram e non solo, l'ex volto del dating show si è trovata a rispondere ad alcuni messaggi di quella che sembrava una semplice fan, ma che poi si è rivelata essere una pericolosa stalker.

Sonia Lorenzini ha postato, infatti, un lungo sfogo su Instagram, nelle sue stories, raccontando gli sviluppi di questa vicenda che è diventata per lei insostenibile. Ai followers ha rivelato che la sua stalker è tornata a importunarla e questa situazione va avanti da oltre un anno, costringendola a vivere in una situazione di continua angoscia: "La mia stalker è tornata con un profilo nuovo. Vorrei che voi capiste fino a che punto è disposta a spingersi la gente".

Uomini e Donne, rivelazione scioccante di Sonia Lorenzini: l'ex corteggiatrice perseguitata da una stalker

Su Instagram, in un lungo sfogo, Sonia Lorenzini ha raccontato che la sua stalker è tornata a perseguitarla e che per farlo ha usato un nuovo profilo social. Tutto è iniziato con delle note vocali che sono diventate di volta in volta sempre più inquietanti e nelle quali la stalker accusa Lorenzini di essere fidanzata con un personaggio del mondo dello spettacolo. "Ora figuriamoci, la cosa a me non spaventa più perché non ho più ricevuto con insistenza delle note vocali inquietanti, però mi fa paura pensare come una persona sia andata in totale ossessione, pensandomi fidanzata con una persona conosciuta, quando non è così!" ha scritto sui social l'influencer.

L'ex corteggiatrice ha approfondito la storia rivelando anche che non soltanto la stalker in questione l'accusava di avere una relazione con qualcuno, ma era poi passata a rivolgerle insulti molto pesanti. E, non è tutto: sua madre avrebbe ascoltato qualcuna delle note vocali della misteriosa stalker e l'avrebbe riconosciuta: "Mia madre ha riconosciuto la voce di questa persona, perché è un personaggio che commenta, anche a livello pubblico, personaggi che fanno parte del mondo dello spettacolo".Questo, ha concluso Lorenzini, le ha permette ora di riconoscere i messaggi dei fan da quelli di questa molestatrice, poiché hanno delle caratteristiche ben precise.

Infine, ha voluto aggiungere una sua riflessione su quanto, nella nostra società, il confine tra realtà e finzione si assottigli al punto che alcune persone arrivano a mitizzare e idealizzare personaggi dello spettacolo, spingendosi oltre i limiti: "Il paradosso è che si avvicinano così tanto da perdere il senso del confine: invadono, insultano, aggrediscono. Non parlano più ad un essere umano, ma ad una proiezione della loro frustrazione. Come se il diritto di commentare implicasse anche il diritto di distruggere"

