Uomini e Donne, segnalazione su Martina De Ioannon: vista in un noto locale romano con il corteggiatore Gianmarco Steri

Dopo la segnalazione su Alessio Pecorelli che ha portato all’addio del tronista a Uomini e Donne, arriva una segnalazione shock su Martina De Ioannon. La tronista, infatti, è stata avvistata in un locale romano insieme a Gianmarco Steri, uno dei suoi corteggiatori. Ecco i dettagli.

Uomini e Donne, Alessio Pecorelli cacciato ma non è l’unico a rischio

Nel corso dell’ultima puntata di Uomini e Donne andata in onda su Canale 5 abbiamo assistito, con popcorn alla mano possiamo dirlo senza vergognarcene, alla cacciata di Alessio Pecorelli dalla trasmissione di Maria De Filippi. Il tronista romano, infatti, è stato avvistato - con tanto di video testimonianza - in un locale notturno in compagnia di Mario Cusitore e chi ha fatto la segnalazione ha assicurato di averlo visto anche lasciare la serata insieme ad una misteriosa ragazza, con il quale si sarebbe ripresentato poi in altri locali i giorni seguenti. Le corteggiatrici di Alessio, già abbastanza furiose per il suo percorso altalenante nello studio del dating show di Canale 5, hanno deciso di eliminarsi in massa, non credendo alla buona fede del tronista.

Lui, poi, è stato strigliato anche dalla redazione dal momento che ai tronisti è assolutamente vietato fare serate pubbliche fino alla fine del loro percorso in studio, ma Alessio si è difeso scusandosi e poi assicurando di essere passato nel locale per un semplice brindisi tra cari amici. Insomma, Maria lo ha caldamente invitato a lasciare lo studio e il trono e lui se ne è andato con la coda tra le gambe, seguito da Cusitore che ha preso la palla al balzo per liberarsi dal programma dato che le storie d’amore che stava costruendo erano una più fallimentare dell’altra. Non è di certo la prima volta che a Uomini e Donne assistiamo alla cacciata di un tronista, quel che ci fa sorridere è che loro credano d poterla fare alla redazione, che ha occhi ovunque soprattutto ai tempi dei social, dove basta uno scatto per essere incastrato. Ma Alessio non è l’unico a rischiare, ecco cosa è successo nelle ultime ore.

Uomini e Donne, Martina De Ioannon frequenta Gianmarco Steri?

A poche ore dalla cacciata di Alessio Pecorelli dallo studio di Uomini e Donne, arriva una segnalazione scottante su Martina De Ioannon. La tronista romana sta facendo un bel percorso nel programma di Maria De Filippi, conoscendo meglio Ciro Solimeno e Gianmarco Steri, tra i quali si è mostrata ad oggi ancora profondamente indecisa. Martina è riuscita a far ricredere il pubblico sul proprio conto, iniziando un’avventura televisiva tra un mare di polemiche da parte di chi ha accusato la romana di essere in cerca di visibilità dopo Temptation Island. Eppure, proprio poche ore fa, alle orecchie dell’esperta di gossip Deianira Marzano è arrivata una segnalazione che potrebbe compromettere tutto. Una fan, infatti, è certa che Martina si sia incontrata proprio con Gianmarco in un noto locale romano, mostrandosi particolarmente complice con il suo corteggiatore.

“Vorrei sottolineare che Martina è stata vista più volte in un noto locale di Roma (ArtCafè) in atteggiamenti intimi con Gianmarco, ma stranamente questa cosa non è mai stata fatta emergere. Mi sembra giusto che vengano raccontanti i fatti in modo completo”.

Insomma, secondo questa utente di Instagram anche Martina avrebbe infranto il regolamento di Uomini e Donne andando per locali, così come fatto da Pecorelli, ma avrebbe fatto ancora peggio incontrando uno dei suoi corteggiatori di nascosto dalla redazione. Cosa accadrà? La segnalazione arriverà alla orecchie della De Filippi?

