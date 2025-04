Uomini e Donne, Sara Shaimi e Sonny Di Meo in crisi? L'ex tronista interviene e svela come stanno le cose

News VIP

Secondo una recente indiscrezione, sembra che tra due ex protagonisti di Uomini e Donne ci sia aria di crisi, stiamo parlando di Sara Shaimi e Sonny Di Meo. Ma sarà davvero così? Ecco cosa ha rivelato l'ex tronista!

Uomini e Donne, Sara Shaimi e Sonny Di Meo in crisi?

Già nel 2023 la coppia formata da Sara Shaimi e Sonny Di Meo aveva vissuto una forte crisi, seguita da una rottura piuttosto turbolenta, con tanto di rumors si un presunto tradimento da parte di Di Meo verso l'ex tronista. Secondo alcune indiscrezioni, Di Meo avrebbe intrapreso una conoscenza con Aurora Colombo, ma si sarebbe trattato di un fuoco di paglia, dato che la frequentazione si è chiusa presto e Di Meo e Shaimi sono tornati insieme, più innamorati che mai. Oltre al ritorno di fiamma, poco dopo, la coppia ha annunciato di essere in dolce attesa.

A settembre 2023, i due ex protagonisti di Uomini e Donne hanno accolto la piccola Nora Belle, condividendo sui social uno scatto a poche ore dal parto, con il quale si mostravano felicissimi per l'arrivo della piccola. Inoltre, i due si sono uniti in matrimonio poco prima della nascita della bambina, celebrando la loro unione con una festa insieme ad amici e famigliari.

Il loro idillio, tuttavia, sembrerebbe essere stato incrinato, perché sulla coppia si sono diffuse voci di una crisi e addirittura di una presunta rottura tra i due ex protagonisti del dating show.

Uomini e Donne, Sara Shaimi replica ai rumors sulla crisi con Sonny Di Meo

L'indiscrezione è stata diffusa da Deianira Marzano, che sui social ha postato il messaggio di un utente che chiedeva spiegazioni in merito all'assenza di alcuni mi piace sulle ultime foto di Sara Shaimi da parte di Sonny Di Meo: "Deia, ciao, ma Sonny e Saraem> sono in crisi? Ho visto che lei ha fatto un paio di viaggi all’estero da sola e lui nn le mette più ‘mi piace’ sulle foto! Peccato se così fosse, hanno comunque una bimba piccola". L'esperta di gossip ha postato il messaggio nelle stories e immediata è arrivata la replica dell'ex tronista di Uomini e Donne.

Anche in occasione della crisi del 2023, Sara aveva deciso di raccontare ai followers cosa l'avesse spinta a tornare insieme all'ex fidanzato e che, al contrario di ciò che raccontavano le malelingue, non era per la scoperta della gravidanza che avevano deciso di darsi una seconda chance. Ma che dipendeva dall'aver compreso i reciproci errori e da una maggiore consapevolezza del loro sentimento.

Allo stesso modo, anche in questo caso Sara Shaimi ha repostato la storia dell'influencer e ha commentato ironicamente così: "E si peccato… che ci devi fare, avevo voglia di farmi un viaggio. Adesso ho altri in programma sempre da SOLA. Un mio hobby".

