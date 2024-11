Uomini e Donne, ritorno di fiamma tra Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone dopo l'annuncio della rotttura

News VIP

Dopo aver annunciato la fine della loro storia, tra Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone, ex protagonisti di Uomini e Donne, sembra essere tornato il sereno.

Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone sono stati tra i protagonisti della precedente edizione di Uomini e Donne: il cavaliere e la dama del trono over hanno iniziato a frequentarsi verso la fine della stagione televisiva del dating show di Canale5 e sono usciti insieme, come coppia, dal programam condotto da Maria De Filippi.

Uomini e Donne, ritorno di fiamma tra Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone: il video che lo conferma

Durante l'estate la relazione tra Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone sembrava procedere a gonfie vele, ma a inizio settembre tra i due si è palesata una forte crisi, culminata con una rottura piuttosto burrascosa. La coppia, infatti, ha annunciato di aver deciso di prendere strade diverse, ma sono emersi diversi particolari sulla gelosia eccessiva dell'ex cavaliere del programma e su alcuni comportamenti che all'ex dama non sono piaciuti.

Tuttavia, a distanza di qualche mese dalle ultime frecciatine sui social, un video proverebbe che tra Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone c'è stato un ritorno di fiamma. La coppia, infatti, è tornata a mostrarsi insieme e innamorata sui social: in un filmato pubblicato sul profilo TikTok di Asmaa, si vedono l'ex dama e Cristiano mentre sono in macchina e cantano a squarciagola la canzone Per due come noi di Olly e Angelina Mango.

Dai sorrisi di entrambi e dalla complicità che hanno mostrato sembra evidente che tutti i problemi che li avevano spinti a separarsi sono stati superati e che la coppia è decisa a proseguire questa relazione. Magari, il prossimo passo sarà quello di tornare a provare le fedi per le nozze?

Uomini e Donne, la crisi tra Asmaa e Cristiano

Asmaa e Cristiano hanno vissuto più di una crisi nel corso della loro (breve) relazione. I due, infatti, sono apparsi molto affiatati nelle prime settimane dopo l'addio a Uomini e Donne, ma già durante gli ultimi mesi estivi sono apparsi i primi segni di una crisi tra i due. Inizialmente Asmaa ha raccontato che alla base di tutto c'era l'eccessiva gelosia dell'ex cavaliere nei suoi confronti. Un comportamento che per Asmaa risultava soffocante e che l'aveva spinta a dire addio al compagno.

Tra i due c'era stato poi un primo ritorno di fiamma, durato fino ai primi di ottobre. Questa volta, la rottura era stata segnata da non poche frecciatine sui social e dettagli che avevano confuso i fan. Cristiano infatti aveva rivelato che lui e Asmaa solo una settimana prima dell'addio definitivo erano pronti a scegliere le fedi per un eventuale matrimonio. Nonostante l'ex dama avesse chiaramente dato la colpa all'ex cavaliere, dichiarando che c'erano stati molti suoi comportamenti che non aveva apprezzato, Cristiano aveva cercato di mostrarsi più pacato e aveva chiesto ai fan di non inveire contro l'ex compagna.

Gli esperti di gossip della rete avevano poi postato alcune segnalazioni che volevano Cristiano già in compagnia di altre donne, provocando la reazione infastidita di Asmaa, che aveva tuonato sui social che la verità stava già emergendo. Tuttavia, a distanza di settimane da quelle segnalazioni, la coppia è tornata insieme e sembra che si sia lasciata tutto alle spalle.

