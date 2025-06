Uomini e Donne, ritorno di fiamma tra Aldo Palmeri e Alessia Cammarota?

News VIP

Potrebbe esserci un ritorno di fiamma tra Aldo Palmeri e Alessia Cammarota? I due ex protagonisti di Uomini e Donne sono stati una delle coppie più amate e seguite del dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, ma dopo dieci anni di vita insieme hanno annunciato la separazione.

Uomini e Donne, Aldo Palmeri e Alessia Cammarota: riconciliazione in corso?

Era il 2014 quando Aldo Palmeri, allora tronista del trono classico di Uomini e Donne, sceglieva come compagna la corteggiatrice Alessia Cammarota. A meno di un anno di distanza dalla scelta erano arrivati il primogenito Niccolò e le nozze. Non tutto è stato rose e fiori in questi dieci anni, perché un tradimento, ammesso dall'ex tronista, ha spinto la coppia sull'orlo della rottura. Poi, la riconciliazione e la nascita di altri due figli, Lorenzo e Mattia. A dicembre la coppia avrebbe dovuto festeggiare il decimo anniversario di matrimonio, ma dopo l'estate iniziano a circolare rumors di una crisi tra i due.

Inizialmente, entrambi si trincerano dietro il silenzio, rotto prima da Alessia, che ammette che sta vivendo un periodo cupo, soprattutto dal punto di vista lavorativo, ma non fa alcun cenno alla situazione con Aldo Palmeri. Quest'ultimo, intanto, si trova ad affrontare le accuse di aver tradito nuovamente la moglie, ma le smentisce con forza, dichiarando che dietro la crisi non c'è alcun tradimento. Tuttavia, l'ex tronista conferma la separazione da Alessia Cammarota, rivelando di aver deciso di andar via di casa per permettere a entrambi di vivere con maggiore serenità. Palmeri ha raccontato che l'ultimo anno è stato particolarmente duro, "fatto di continue liti, discussioni" e che la colpa non era da attribuire a nessuno: la coppia ha cercato anche tramite la terapia di poter migliorare la situazione, ma non è servito a molto.

Eppure, alcuni movimenti sui social hanno fatto immediatamente pensare a un ritorno di fiamma tra l'ex tronista e la sua scelta: cosa sarà successo per spingere i fan a ipotizzare che tra i due sia in atto una riconciliazione?

Uomini e Donne, Aldo e Alessia: ritorno di fiamma? Ecco cosa è successo!

Solo qualche mese fa, Aldo Palmeri e Alessia Cammarota confermavano la crisi del loro rapporto e, dopo settimane di rumors, annunciavano di essersi separati, con l'ex tronista che svelava di aver lasciato casa per garantire il ritorno alla serenità in famiglia. Ma, sembra essere proprio la famiglia ciò che potrebbe spingere i due ex protagonisti di Uomini e Donne a una riconciliazione.

Sui social, infatti, sono apparse le foto del decimo compleanno di Niccolò, figlio primogenito della coppia: negli scatti Aldo e Alessia appaiono insieme, immortalati con i loro tre figli. Entrambi hanno deciso anche di condividere sui social un post per la felice occasione e non sono sfuggite ai fan le parole scritte da parte dei due ex protagonisti del trono classico.

Sia Alessia sia Aldo hanno, infatti, parlato al plurarle, ricordando ai loro bambini che "saremo sempre lì". Sebbene anche Palmeri abbia ricondiviso la foto e negli scatti i 5 appaiano felici, forse non è ancora possibile parlare di un vero ritorno di fiamma, ma solo del desiderio di mantenere unita la famiglia che si è deciso di costruire insieme in dieci anni di relazione.

