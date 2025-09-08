Uomini e Donne, ritorno di fiamma per l'ex corteggiatrice Giulia Latini e Mattia Carrano?

News VIP

Dopo essersi detti addio un anno fa, tra l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne Giulia Latini e Mattia Carrano potrebbe esserci un ritorno di fiamma: vediamo insieme le ultime segnalazioni!

A distanza di un anno dall'addio tra Giulia Latini, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, e Mattia Carrano, noto per aver recitato nella serie Prime Video Prisma, si sono diffuse voci che rivelano di un ritorno di fiamma tra i due. La loro storia era terminata a dicembre 2024, quando Giulia aveva rivelato del tradimento del fidanzato, eppure, sembra che dopo quasi un anno i due abbiano deciso di riprovarci. Sarà davvero così?

Uomini e Donne, Giulia Latini e Mattia Carrano di nuovo insieme?

Dopo essersi fatta notare nel dating show di Canale 5 come corteggiatrice di Luca Onestini nel trono classico, Giulia Latini ha poi iniziato una frequentazione con l'attore della serie Prisma, Mattia Carrano. La loro relazione si era però bruscamente interrotta a dicembre 2024, quando Giulia - sempre molto riservata sulla sua vita privata - aveva condiviso sui social un aggiornamento che aveva lasciato di stucco i followers: Mattia Carrano l'aveva tradita. Questo avvenimento, scoperto dall'ex corteggiatrice, aveva determinato la fine della loro storia.

Sui social, Giulia Latini aveva condiviso un post che sembrava alludere alla fine dell'amore con Carrano: una carrellata di fotografie, corredate dalla didascalia "quando una coppia si lascia non ascoltare entrambe le versioni. Guarda chi fa il glow up e chi inizia subito una nuova relazione". Con queste parole, l'ex corteggiatrice aveva voluto lanciare una lieve frecciatina all'ex fidanzato, che era stato avvistato in quel periodo con la tiktoker Jenny De Nucci, alimentando così i rumors su una crisi tra loro. A distanza di quasi un anno, tuttavia, la coppia sembra aver deciso di darsi una seconda chance e sul web si sono diffusi insistenti rumors di un ritorno di fiamma tra i due.

Potrebbe trattarsi di flirt estivo, ma alcune fonti sembrano dare per certo che Giulia Latini e Mattia Carrano abbiano voltato pagina e dimenticato le accuse di tradimento - che non hanno portato ad alcuno scontro social - per ricominciare insieme.

Uomini e Donne, ritorno di fiamma tra l'ex corteggiatrice Giulia Latini e Mattia Carrano?

A riportare l'indiscrezione di un ritorno di fiamma tra l'ex corteggiatrice Giulia Latini e Mattia Carrano è stata la pagina Instagram VeryInutilPeople. Come spesso accade il rientro dalle vacanze è l'occasione perfetta per contattare un ex fidanzato o riaccendere vecchie storie nella speranza che possano regalare qualche attimo di leggerezza in più. Sarà stato questo il caso di Giulia Latini e Mattia Carrano? Sui social si è diffusa una segnalazione che riferiva che "Bionditudo" e l'attore di Prisma si stavano nuovamente frequentando: "Ho uno scoop, mi sa che Bionditudo e l’attore di Prisma stanno di nuovo insieme!".

A conferma di questa ipotesi, l'utente ha sottolineato di aver notato nei post più recenti di Mattia Carrano i like di Giulia Latini, con la quale l'attore si è anche presentato a un evento insieme. Infine, sembra che in un post, Giulia indossasse il casco di Mattia e che abbia rivelato nelle stories di andare in giro in moto per il Lazio:

"Lei ogni tanto mi capita di seguirla e ho notato che ha messo in un carosello una foto con un casco in mano e mi pare sia lo stesso (son andata pure a cercare il vecchio reel). Poi le ho visto le storie e lei parla di andarsene in giro in moto per il Lazio"

Scopri le ultime news su Uomini e Donne