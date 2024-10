Uomini e Donne, Raffaella Scuotto e Brando Ephrikian si sono lasciati: "Questo è un momento delicato"

News VIP

Raffaella Scuotto e Brando Ephrikian si sono lasciati: la coppia nata negli studi di Uomini e Donne sembrerebbe aver preso strade diverse. Ad annunciarlo è stato un messaggio sui social dell'ex corteggiatrice.

Soltanto ieri, Brando Ephrikian, ex tronista di Uomini e Donne, replicava infastidito alle accuse mossegli da diversi utenti social. Secondo diverse segnalazioni, l'ex protagonista del dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi avrebbe tradito più volte Raffaella Scuotto, sua corteggiatrice e scelta con cui aveva intrapreso una relazione. Accuse che l'ex tronista ha dichiarato del tutto infondate e fasulle. Nel giro di meno di 24 ore, Raffaella Scuotto ha annunciato con un messaggio sui social che lei e Brando si sono lasciati.

Qualche ora fa, Raffaella Scuotto ha rivelato sui social con un breve messaggio che lei e Brando Ephrikian non sono più una coppia. I due si sono conosciuti nella precedente edizione di Uomini e Donne e dopo un percorso durato 7 mesi il tronista trevigiano ha realizzato che non poteva che scegliere la sua Raffa. Innamoratissimi, i due hanno intrapreso una relazione lontano dalle telecamere e in questi mesi si sono sempre mostrati innamorati e uniti. Nonostante vivessero uno a Treviso e l'altra a Napoli, non hanno mai permesso alla distanza fisica di intralciare la loro storia e, dopo alcuni primi momenti in cui hanno imparato come viversi lontano dal programma, la loro storia d'amore ha preso il largo.

In estate i due hanno condiviso un romantico viaggio all'estero, in occasione del compleanno di Brando e in quell'occasione, complice un malore dell'ex tronista, Raffaella si è presa amorevolmente cura di lui ed entrambi hanno espresso una profonda gratitudine e amore nell'avere l'altro nella propria vita. La loro storia d'amore è proseguita senza intoppi, ma nelle ultime settimane si sono moltiplicate le segnalazioni che riportavano di aver visto Brando in atteggiamenti intimi con altre ragazze.

A queste segnalazioni aveva replicato prima Raffaella, che aveva dichiarato di avere totale fiducia nel compagno e che non aveva alcun dubbio sulla sua fedeltà. Nelle precedenti ore, invece, era stato Brando a intervenire e stizzito aveva consigliato ai followers di non fidarsi troppo di chi divulgava gossip sterili e menzogneri sui social e che tutte queste segnalazioni erano un'offesa a lui e ai principi che lo avevano sempre guidato. A detta del tronista, perciò, sembrava che tra lui e Raffaella tutto andasse per il meglio.

Perciò, il messaggio pubblicato nelle stories Instagram da Raffaella Scuotto è arrivato come un fulmine a ciel sereno. L'ex corteggiatrice ha annunciato, con poche battute, che lei e Brando si sono lasciati da diversi giorni. Nella storia, Raffaella non ha divulgato dettagli in merito a quanto accaduto, limitandosi a parlare di "alcuni eventi successi di recente" e tenendo a rassicurare i fan che, nonostante tutto, lei era serena e tranquilla.

L'ex corteggiatrice ha dichiarato che desiderava comunicare personalmente ai suoi fan della rottura con Brando, perché fin dall'inizio la loro storia era nata sotto i riflettori e non voleva che fossero altri a rivelare come stavano le cose tra lei e l'oramai ex fidanzato. Quest'ultimo, fino a ora, non ha rilasciato alcuna dichiarazione e il suo profilo Instagram è diventato privato.

Su Instagram, Raffaella ha ringraziato i fan dell'affetto e del sostegno, ma ha anche chiesto rispetto per la sua privacy, visto il delicato momento. Ecco cosa ha dichiarato:

"La nostra storia è nata sotto gli occhi di tutti voi e voglio che sappiate da me, in prima persona, che in seguito ad episodi successi, io e Brando non stiamo più insieme. Tutto ciò che ho vissuto, per me è stato reale e sincero e lo avete vissuto insieme a me. La situazione è molto delicata al momento ma voglio che sappiate che sto bene e sono serena. Vi prego di capirmi, vi voglio bene. Zia Raffa"

Date le sue parole, sembra che Raffaella voglia lasciar intendere che, se per lei la storia con Brando era reale, come i suoi sentimenti, forse, non si poteva dire lo stesso per l'ex tronista. Che le accuse a Brando sui presunti tradimenti non siano poi così infondate? Non resta che attendere ulteriori sviluppi.

