Uomini e Donne, Raffaella Scuotto conferma il ritorno di fiamma con Brando Ephrikian: ecco cosa ha scritto sui social

Dopo rumors e avvistamenti, Raffaella Scuotto e Brando Ephrikian di Uomini e Donne sono di nuovo una coppia: ecco i romantici messaggi scritti dalla corteggiatrice per il suo tronista.

Dopo rumors e incertezze, Brando e Raffaella hanno confemato il loro ritorno di fiamma. A distanza di mesi dalla loro pausa, i due ex protagonisti di Uomini e Donne sono di nuovo una coppia.

Uomini e Donne, confermato il ritorno di fiamma tra Raffaella e Brando

Protagonisti della precedente edizione del dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, Raffaella Scuotto e Brando Ephrikian hanno appassionato gli spettatori con la loro storia d'amore. La corteggiatrice partenopea è stata la scelta del tronista trevigiano, che l'ha preferita a Beatriz D'Orsi e ha intrapreso con la sua "Raffa" una bellissima storia d'amore.

Tuttavia, a causa di alcune segnalazioni, che riportavano la presenza di Brando in discoteca insieme ad altre ragazze, ma anche a causa della distanza geografica che non ha reso facile incontrarsi abbastanza spesso, la relazione ha subito una battuta d'arresto e a ottobre Raffaella aveva comunicato a sorpresa che tra lei e Brando era tutto finito.

Da lì sono partiti diversi tentativi da parte del tronista di chiarire e parlare con la fidanzata. Gli ultimi aggiornamenti rivelavano che i due continuavano a sentirsi, ma che erano in una fase delicata del loro rapporto e non sapevano come sarebbe evoluta la loro storia. Mentre Raffaella ha rimarcato più volte che avrebbe preferito non discutere con il pubblico di ciò che era accaduto, Brando si è difeso sempre dalle accuse dichiarando più volte di non aver mai tradito la sua fidanzata.

Uomini e Donne, Raffaella e Brando avvistati insieme a Capodanno

Tuttavia, una svolta positiva c'è stata a Capodanno, quando Brando ha pubblicato su TikTok un video nel quale è apparsa anche Raffaella, confermando così che le voci di un riavvicinamento erano reali.

Brando e Raffaella hanno voluto confermare il loro ritorno di fiamma e hanno raccontato, attraverso stories e post, di aver trascorso insieme il Capodanno a Venezia, godendosi la ritrovata serenità di coppia. A confermare ulteriormente il ritorno di fiamma tra i due ci ha pensato anche Raffaella che ha postato diversi messaggi sui social, tra cui uno scatto della sua mano intrecciata con quella di Brando.

A un utente che le chiedeva "pensi di esser amata più di quanto ami o ami più di quanto sei amata?" la corteggiatrice ha replicato "Allo stesso modo", segnalando che tra lei e Brando è finalmente tornato il sereno.

