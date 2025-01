News VIP

L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne Raffaella Scuotto è intervenuta a commentare il trono di Michele Longobardi, dopo la figuraccia del tronista, mandata in onda ieri pomeriggio su Canale5.

La figuraccia di Michele Longobardi a Uomini e Donne non è passata inosservata e diversi ex personaggi del dating show hanno espresso la loro opinione sul comportamento del tronista di questa edizione. Tra loro anche Raffaella Scuotto, corteggiatrice napoletana e scelta di Brando Ephrikian, che si è espressa a proposito dell'assurda vicenda che ha visto protagonista il tronista napoletano.

Uomini e Donne, Raffaella Scuotto commenta la figuraccia di Michele Longobardi

Sulla figuraccia di Michele Longobardi a Uomini e Donne sono intervenuti diversi personaggi legati al dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Il tronista, infatti, come svelato dalle anticipazioni delle puntate registrate prima della pausa natalizia, aveva creato un profilo fake con cui contattare le corteggiatrici, intrattenendo con una di loro in particolare, Mary Chiaro, una fitta conversazione, nella quale non erano mancate frasi romantiche e altre piuttosto spinte. Tuttavia, quando Michele ha eliminato proprio Mary, la corteggiatrice ha rivelato tutto alla redazione e il tronista è stato smascherato in un confronto tra la redazione e le altre due corteggiatrici rimaste: Amal e Veronica.

Il tutto è stato poi mostrato in una puntata che ha lasciato senza parole il pubblico e ha scatenato la furia degli opinionisti, in particolare Gianni Sperti, che ha ricordato a Michele come avesse beatamente ignorato tutto il regolamento della trasmissione. Nonostante la palese violazione delle regole del programma, Maria De Filippi è stata molto indulgente con il tronista, tanto che tutto si è risolto con una risata generale da parte dello studio e una sorta di perdono per il tronista, al quale è stato permesso di continuare il percorso, dato che entrambe le corteggiatrici non sembravano propense ad andarsene.

Sulla figuraccia di Michele a Uomini e Donne si è espressa anche Raffaella Scuotto: l'ex corteggiatrice ha brevemente incontrato Michele Longobardi lo scorso anno, quando entrambi erano corteggiatori in studio (Michele corteggiava Manuela Carriero). Sui social, Raffaella ha detto la sua su quanto accaduto, non risparmiando parole di biasimo per il comportamento di Michele.

Uomini e Donne, Michele Longobardi e il profilo fake: è solo l'inizio! Ecco cosa ne pensa Raffaella

A un follower che le ha chiesto cosa pensasse della figuraccia di Michele a Uomini e Donne, Raffaella Scuotto ha commentato che si è trattato di un ocmportamento molto scorretto e che il suo primo pensiero è andato alla redazione del programma e a tutti coloro che ci lavorano:

"Mi dispiace immensamente per tutte le persone che ci lavorano dietro. Meritano affetto e rispetto perché ci mettono anima e corpo in tutto ciò che fanno e un comportamento del genere è indignoso."

La scelta di Brando Ephrikian ha poi aggiunto che non a volte a comportamenti del genere non c'è una spiegazione razionale e che, come ha sottolineato anche Maria De Filippi, dietro questo atteggiamento di Michele si nasconda una grande insicurezza.

Infine, ha aggiunto, non crede che il tronista sia una persona cattiva o furba, ma solo irrisolta: "Non credo sia una persona né cattiva né furba, solo irrisolta.Detto questo, non lo giustifico. Ci ho scambiato solo qualche parola e non lo conosco quindi la mia, come tutte, è una teoria".Scopri le ultime news su Uomini e Donne