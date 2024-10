Uomini e Donne, nuova segnalazione su Mario Cusitore: avvistato con una misteriosa ragazza!

News VIP

Mario Cusitore è tra i cavalieri più chiacchierati di Uomini e Donne e, su di lui è emersa una nuova segnalazione. L'ex speaker sarebbe infatti stato beccato in compagnia di una misteriosa ragazza!

Mario Cusitore è stato tra i protagonisti della precedente edizione di Uomini e Donne, quando è sceso per corteggiare Ida Platano, e continua a far parlare di sé come cavaliere del trono over di questa stagione. Nonostante stia frequentando Margherita Aiello, una nuova segnalazione svela che l'ex speaker è stato avvistato con una misteriosa ragazza fuori dagli studi di Canale5.

Uomini e Donne, Mario Cusitore avvistato con una nuova ragazza, estranea al programma

Il ritorno di Mario Cusitore negli studi di Uomini e Donne ha, come era stato anticipato, provocato non poche turbolenze nel parterre femminile. L'ex speaker, infatti, ha iniziato una frequentazione con due dame, Margherita Aiello e Morena Farfante, e con quest'ultima ha vissuto un momento di intimità che è stato ribattezzato come smart-gate. Attualmente, la conoscenza con Morena sarebbe stata interrotta dalla dama stessa, infastidita dal comportamento di Cusitore. Mentre con Margherita proseguirebbe tutto, nonostante la dama avesse inizialmente chiuso con Mario.

Sebbene il cavaliere abbia già le mani in pasta in diverse situazioni all'interno del parterre femminile, non mancano le segnalazioni che lo vedono in compagnia di altre donne estranee al programma. Le indiscrezioni sono state riportate dagli esperti di gossip della rete, che hanno segnalato in ordine: Mario con una bella ragazza in un locale, poi ancora a una serata in discoteca con Tony Renda in consolle e in compagnia di una ragazza mora.

L'ex fiamma di Ida Platano è stato ribeccato proprio in compagnia di questa misteriosa mora in un'altra occasione. Come riporta Deianira Marzano, una sua fan le ha scritto in direct su Instagram per rivelarle la succosa segnalazione. L'influencer ha condiviso ciò che le è stato riferito e cioè che Mario è stato nuovamente visto in compagnia di questa misteriosa ragazza mora. L'esperta di gossip è poi riuscita a risalire anche al nome della donna in questione: si chiama Martina Varriale ed è una modella e influencer e, inoltre, lei e Mario si seguono su Ig:

"Ciao Deia, ho una segnalazione su Mario di Uomini e Donne. Sabato scorso tutta la sera con questa ragazza. Si sono abbracciati e coccolati tutta la notte"

Uomini e Donne, Mario Cusitore ancora diviso tra Margherita e Morena? Ecco le ultime Anticipazioni

Nelle scorse puntate, Morena Farfante aveva deciso di chiudere con Mario Cusitore, con grande disappunto del cavaliere. Al contrario, Margherita Aiello aveva accettato di continuare a frequentare l'ex speaker, raccontando anche della romantica serata che avevano trascorso insieme e che si era conclusa con la presentazione alla dama dell'amato gatto del cavaliere.

Nonostante Margherita sia apparsa molto presa da Cusitore, quest'ultimo ha ascoltato quasi con disinteresse il suo racconto ed è sembrato molto più preso dal rifiuto di Morena che dalla decisione di Margherita di dargli una seconda chance.

Secondo quanto riportano le Anticipazioni, nelle prossime puntate vedremo un ulteriore sviluppo per entrambe le donne: al centro studio, infatti, Mario rivelerà di aver trascorso una notte di passione anche con Margherita e di aver rivisto anche Morena, con cui ha vissuto nuovamente l'intimità. E che, nonostante ritenga entrambe le dame bellissime e attraenti, ha deciso di chiudere con entrambe perché ritiene che non ci sia quella intesa mentale che cerca.

