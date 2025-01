Uomini e Donne, Michele Longobardi avvistato in discoteca in compagnia di Mario Cusitore e Daniele Paudice

News VIP

Dopo la fine del suo trono, Michele Longobardi è stato beccato in discoteca in compagnia di altri due volti del dating show: Mario Cusitore e Daniele Paudice.

Michele Longobardi è stato, suo malgrado, uno dei protagonisti più chiacchierati di questa edizione di Uomini e Donne: dopo l'esperienza da corteggiatore nella precedente stagione del dating show, Michele ha avuto la possibilità di diventare tronista e trovare una compagna nel programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. La fine ingloriosa del suo trono, dopo la telefonata di Alessandra Fumagalli che ha rivelato la relazione segreta che lei e il tronista hanno intrattenuto in questi mesi, ha portato alla cacciata dal programma di Michele. Dopo essersi scusato attraverso due interventi sui social, l'ex tronista ha voltato pagina ed è stato avvistato con altri due noti protagonisti del programma in discoteca: Mario Cusitore e Daniele Paudice.

Uomini e Donne, Michele Longobardi in discoteca con Mario Cusitore e Daniele Paudice

A rivelare ai followers come stava trascorrendo una serata è stato lo stesso Michele, che dal suo account Instagram ha pubblicato una storia nella quale si mostrava in discoteca con Mario Cusitore e Daniele Paudice. Il primo è un altro personaggio molto noto nel dating show: dopo aver deluso Ida Platano nella precedente edizione nella quale corteggiava l'ex dama, quest'anno Mario è tornato nel parterre del trono over e ha scatenato non pochi battibecchi e polemiche, per il suo comportamento non sempre trasparente. Curiosamente, era stato avvistato in un pub a Roma anche con un altro tronista, Alessio Pecorelli, cacciato dalla trasmissione per aver violato il regolamento in più di un'occasione.

A quanto pare, alle sue uscite ha iniziato a prendere parte anche Michele Longobardi, dato che l'ex tronista si è mostrato insieme al cavaliere nelle stories durante una serata in discoteca. Completava il trio Daniele Paudice, tronista della precedente edizione, che aveva scelto Gaia Gigli come sua compagna (e con la quale ha chiuso la storia pochi giorni fa). A stranire, nel suo caso, è il fatto che Daniele avesse preso a cuore Ida Platano e l'avesse consolata e sostenuta quando è scoppiato il b&b-gate che ha visto Mario protagonista. Inoltre, Daniele aveva lasciato intendere che non era giusto che Cusitore se ne approfittasse così del buon cuore di Ida e l'aveva invitato a darsi una regolata.

I tre hanno trascorso la serata in un noto locale della provincia di Napoli e non sono mancate le stories con tanto di frecciatine alle ex corteggiatrici di Michele Longobardi. Poche ore fa, infatti, Amal Kamal, Veronica Fedele e Mary Chiaro si erano riunite in una diretta social e aveva parlato pubblicamente di cosa era successo dopo la fine del trono di Michele.

Uomini e Donne, Michele lancia una frecciatina alle sue ex corteggiatrici dopo la loro diretta social?

Nella diretta social di Amal, Mary e Veronica, le tre ex corteggiatrici di Michele Longobardi non hanno potuto non commentare la fine del trono di cui erano protagoniste, rivelando che il tronista napoletano le aveva cercate anche dopo l'addio al programma. Amal ha svelato che Michele aveva viaggiato per 8 ore per raggiungere casa sua e regalarle delle rose, mentre Veronica ha ribadito che l'ex tronista ha provato a chiederle scusa e a intrattenere un dialogo con lei, arrivando a commentare in maniera scherzosa il suo comportamento nell'ultima puntata relativa al suo percorso.

Tuttavia, Veronica aveva troncato subito ogni tentativo di avvicinamento di Michele, anche perché aveva scoperto che il tronista aveva commentato in maniera negativa il suo aumento di peso, causato dall'ansia e dallo stress dovuto al percorso. Scottato dalle dichiarazioni delle tre ex corteggiatrici, Michele non ha potuto evitare di lanciare loro una frecciatina durante la sua serata in discoteca.

Dapprima, l'ex tronista ha postato la sigla di Sleepover club, una nota serie tv teen, con protagonista un gruppo di ragazze adolescenti. Alla sigla ha aggiunto la frase "ricordo sbloccato", mentre in una seconda storia, dopo aver inquadrato Daniele Paudice che gli chiede se non si debba nascondere, Michele gli suggerisce di sedersi sul sedile posteriore della macchina "così facciamo una diretta". E questo è un chiaro riferimento alle tre ex corteggiatrici che hanno rivelato di aver fatto la diretta su Instagram mentre erano nella stessa casa.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne