Dopo essere stato cacciato da Uomini e Donne, Michele Longobardi è stato avvistato in compagnia di una nota attrice della serie Mare Fuori.

Michele Longobardi, dopo essere stato cacciato da Uomini e Donne, è stato avvistato con una nota attrice della serie Rai Mare Fuori. Nelle ultime registrazioni, l'ex tronista è stato smascherato da una serie di segnalazioni ed è stato costretto a lasciare il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi.

Uomini e Donne, Michele Longobardi avvistato con una nota attrice di Mare Fuori

Tronista di questa edizione di Uomini e Donne, Michele Longobardi è stato allontanato dal programma di Canale 5, come svelano le anticipazioni delle ultime puntate registrate prima della pausa natalizia. L'ex corteggiatore di Manuela Carriero, infatti, aveva creato un profilo fake con cui contattare le corteggiatrici Amal, Veronica e Mary sui social. A rivelarne l'esistenza è stata Mary, dopo che Michele aveva deciso di eliminarla. Maria De Filippi aveva lasciato al tronista la decisione di presentarsi per fare la sua scelta, se le corteggiatrici si fossero presentate per la registrazione del giorno successivo.

La situazione era però precipitata quando nel corso della seconda e ultima registrazione del 2024, era emerso che Michele Longobardi aveva frequentato di nascosto Alessandra Fumagalli, ex scelta di Luca Daffrè. Lei stessa aveva fornito alla redazione prove concrete di questa frequentazione. Le corteggiatrici infuriate avevano deciso di abbandonare lo studio e Michele Longobardi era stato cacciato dallo studio.

A distanza di giorni da queste segnalazioni, Michele non è più formalmente un tronista della trasmissione e questo significa che può riprendere a frequentare altre persone, anche al di fuori del programma. E, infatti, una segnalazione di Deianira Marzano ha svelato che l'ex tronista è stato avvistato in compagnia di una nota attrice di Mare Fuori.

In maniera anonima, un utente ha inviato alla gossippara una foto che ritrae Michele Longobardi insieme a Clotilde Esposito, nota attrice della serie Mare Fuori, nella quale interpreta il ruolo di Silvia. L'ex tronista è stato avvistato in compagnia dell'attrice in un centro commerciale del napoletano, come riporta la segnalazione, nella giornata del 23 dicembre:

"Voglio rimanere anonima, ma ho appena visto Michele di Uomini e Donne con l’attrice di Mare Fuori. È stato io 23 dicembre al centro commerciale Maximall di Torre Annunziata a Napoli"

Al momento, non è chiaro se i due siano solo conoscenti o ci sia tra loro una frequentazione in atto. L'ex tronista, infatti, aveva dichiarato solo pochi giorni fa, di essere molto dispiaciuto per ciò che era successo, poiché era sua intenzione scegliere Amal. Nell'attesa di scoprire se ci saranno ulteriori sviluppi nella sua storia, il pubblico si chiede quando andranno in onda le puntate che lo riguardano. Dato che Uomini e Donne tornerà in onda a partire dal 7 gennaio 2025, è probabile che le puntate che mostrano come si concluderà il trono di Michele Longobardi andranno in onda dalla metà di gennaio.

