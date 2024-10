Uomini e Donne, Maura Vitali torna a parlare dell’ex Gianluca Rocchetti: ''Mi ha fatto una scenata davanti ai miei figli''

News VIP

Maura Vitali è tornata nel parterre del trono over di Uomini e Donne per corteggiare Mario Cusitore. Ecco cosa ha rivelato a proposito della rottura con Gianluca Rocchetti.

Il ritorno di Mario Cusitore nello studio di Uomini e Donne ha attirato la curiosità dei fan del dating show di Maria De Filippi ma anche delle dame del parterre femminile, compresa quella di Maura Vitali che per il partenopeo ha fatto ritorno in studio dopo la rottura con Gianluca Rocchetti. La dama, bersagliata da alcune segnalazioni, ha spiegato perché è finita la sua relazione con il cavaliere, raccontando retroscena shock.

Uomini e Donne, Maura torna per Mario ma lui la scarica

Nella nuova stagione di Uomini e Donne non mancano i colpi di scena, primo tra tutti Mario Cusitore che è tornato nel programma come cavaliere del trono over, attirando immediatamente la curiosità del pubblico di Canale 5 ma anche delle dame presenti nello studio. Alla corte di Mario si è presentata anche Maura Vitali, ex volto del programma di Maria De Filippi che è uscita insieme a Gianluca Rocchetti per vivere la sua love story lontano dalle telecamere. Il ritorno di Maura ha scatenato non poche polemiche ma Cusitore, dopo averci pensato su, ha deciso di darle un’occasione salvo poi pentirsene, quando la dama si è mostrata scostante e poco interessata.

Maura ha spiegato di aver semplicemente avuto un forte mal di testa che l’ha costretta a finire prima la serata, ma Cusitore non si è mostrato interessato alle sue scuse e ha chiuso la conoscenza. Maura è rimasta comunque in studio in cerca della sua anima gemella, raccontando poi in una recente intervista perché è finita la sua liaison con Gianluca.

Uomini e Donne, Maura parla di Gianluca: perché si sono lasciati

Nello studio di Uomini e Donne si formano tante coppie, alcune destinate ad amarsi per sempre, altre a lasciarsi dopo pochi mesi di relazione lontano dalle telecamere. Nonostante ci fossero tutte le premesse positive del caso, la relazione tra Maura Vitali e Gianluca Rocchetti è naufragata senza possibilità di ritorno di fiamma. La dama è tornata nel dating show di Maria De Filippi per conoscere meglio Mario Custiore ma la frequentazione si è conclusa dopo appena un appuntamento. Nel frattempo, ospite nel programma di Lorenzo Pugnaloni Casa Lollo, Maura ha raccontato anche perché ha deciso di lasciare Gianluca.

“Non ci sentiamo più. Quando io sono stata a Terracina che mi sono fatta qualche settimana da Ida, lui l’ultimo giorno venne a trovarmi. Mi trovai che era quasi arrivato a Terracina, quindi ho detto “vabbè, vado”. Per me era già chiusa. Lui mi disse che non mi voleva perdere, ma una persona che non ti vuole perdere non si fa vivo dopo un mese e mezzo. Io sicuramente avevo chiuso per i suoi atteggiamenti, che aveva avuto anche davanti alla gente: un giorno stavamo a Napoli e mi fece una sfuriata anche davanti ad Ida, Renata… Pensa che poi mi scrisse il cameriere che era presente: “Ti faccio gli auguri per questo percorso, io c’ero a Margellina.” Solo perché non gli avevo riservato il posto, ci stavamo prendendo un aperitivo tutti quanti insieme, dieci minuti. Da una persona di 43 anni non la concepisco una cosa del genere. Oppure al mio compleanno mi ha fatto queste scenate davanti ai miei figli. Stavo messaggiando con la mia amica, mi stavo preparando, lui mi fa: “Chatta, chatta con gli altri!”. Io lo rincorro per casa con il telefono in mano e c’erano i miei figli e i miei nipoti”.

Un retroscena piuttosto scioccante quello raccontato da Maura, che ha spiegato come Gianluca volesse controllarla al punto da metterla in imbarazzo anche davanti la sua stessa famiglia. Come replicherà l’ex cavaliere del trono over? La dama ha comunque ammesso di essere certa che, se la redazione gliene desse la possibilità, anche Rocchetti tornerebbe nel parterre del trono over maschile, ma al momento non sembra che questo ritorno sia ancora avvenuto.

