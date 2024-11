Uomini e Donne, Mattia Cacchione commenta il percorso dei tronisti e ammette: "Io sul trono? Forse..."

News VIP

L'ex corteggiatore di Uomini e Donne Mattia Cacchione ha detto la sua sul percorso dei tronisti e ha poi rivelato se in futuro vorrebbe intraprendere il percorso del trono classico.

Mattia Cacchione è stato tra i protagonisti del trono classico, in veste di corteggiatore di Martina De Ioannon. In una delle ultime puntate del dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi la tronista romana ha deciso di eliminare Mattia, poiché aveva compreso che i loro caratteri erano troppo in contrasto per poter costruire un rapporto duraturo. In una recente intervista, Mattia ha commentato il percorso degli altri tronisti e ha poi svelato se gli piacerebbe intraprendere il percorso come tronista.

Uomini e Donne, Mattia Cacchione commenta il percorso degli altri tronisti

Intervistato da Lorenzo Pugnaloni per il suo format Casa Lollo, l'ex corteggiatore di Martina De Ioannon ha commentato le ultime vicende di cui è stato protagonista con la tronista all'interno della trasmissione di Canale5. Mattia aveva deciso di raggiungere Martina in camerino per avere con lei un confronto, dato che dopo le prime esterne in cui avevano riscontrato una certa affinità, la tronista aveva poi concentrato la sua attenzione sugli altri corteggiatori. Mattia ha perciò deciso di chiarire con la tronista come stesse procedendo la loro frequentazione, ma come mostrato nelle puntate andate in onda questa settimana, il confronto è diventato rapidamente un litigio e alla fine Martina ha deciso di eliminare Mattia.

L'ex corteggiatore ha detto la sua sul percorso dei tronisti che hanno intrapreso il percorso in questa edizione del dating show: su Francesca Sorrentino ha parole di elogio e paragonandola a Martina ha sottolineato le loro differenze caratteriali, dichiarando che Francesca appare molto più calma e meno istintiva di Martina. Sulla possibile scelta di Francesca, l'ex corteggiatore non ha dubbi: "Secondo me sceglierà qualcuno se veramente sente qualcosa. Non pensa al suo ex, credo che sia pronta per una nuova relazione. L’ho vista presa sia daPaolo che con Gianmarco, mi auguro che trovi l’amore"

Su Michele Longobardi, l'ex corteggiatore ha dichiarato che in merito alla faccenda di Amal era evidente che al tronista napoletano avesse dato fastidio l'intesa di Amal e Alessio e che una volta messo da parte l'orgoglio ha compreso che doveva farsi avanti con Amal. Inoltre, è sicuro che la scelta del tronista sarà proprio lei: "le storie che vanno avanti sono queste, quelle in cui ci sono liti, odio e amore".

Uomini e Donne, Mattia Cacchione interessato al trono? Ecco cosa ha risposto l'ex corteggiatore

Dopo l'esperienza come corteggiatore, Mattia Cacchione potrebbe essere interessato a sedere sulla sedia rossa da tronista? Il corteggiatore ha però smentito il suo interesse per il percorso televisivo, dichiarando invece che a 27 anni è pronto a innamorarsi seriamente.

Aveva deciso di presentarsi a corteggiare Martina perché la riteneva una ragazza interessante, ma al di fuori del contesto televisivo forse avrebbe riflettuto maggiormente sulla loro frequentazione. Infine, ha dichiarato che ora ha voglia di innamorarsi e conoscere una ragazza con cui "riprovare quella sensazione d'amore è da un po' che non provo".

Parlando della possibile scelta di Martina, Mattia ha dichiarato che è convinto che alla fine la scelta sarà tra Ciro e Gianmarco e che per questo non ha compreso la scelta di portare in esterna un nuovo corteggiatore: "Arrivati a questo punto credo che entrambi siano presi da lei. Io sicuramente ero molto interessato."

