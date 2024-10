Uomini e Donne, Martina De Ioannon tra Ciro e Mattia: tutto sui Corteggiatori della tronista romana

News VIP

Martina De Ioannon affascinata da Mattia Cacchione e Ciro Solimeno. Conosciamo meglio i due giovani e intraprendenti corteggiatori di Uomini e Donne.

Il percorso di Martina De Ioannon come tronista di Uomini e Donne è appena iniziato ma la bella romana è stata già particolarmente colpita da due corteggiatori, giovani e intraprendenti. Si tratta di Mattia Cacchione e Ciro Solimeno, conosciamo meglio i corteggiatori dell’ex volto di Temptation Island, la loro professione, l'età e gli interessi.

Uomini e Donne, la tronista Martina tra Ciro e Mattia

Dopo essere diventata un volto noto della televisione grazie alla sua partecipazione a Temptation Island, Martina De Ioannon è tornata single e Maria De Filippi ha deciso di promuoverla al trono più ambito della televisione italiana. Il pubblico si è mostrato molto diviso a proposito della presenza della romana in veste di tronista ma lei non ci fa caso e inizia il suo percorso nel migliore dei modi, conoscendo meglio i corteggiatori Ciro Solimeno e Mattia Cacchione. Se, infatti, inizialmente Martina era rimasta quasi delusa dai corteggiatori scesi per il consueto appuntamento al buio ad inizio percorso, si è poi dovuta ricredere sentendosi attirata dai due corteggiatori, che sanno certamente come prenderla nonostante il suo carattere fumantino.

Ciro vive a Torre Annunziata, Napoli, ed è iscritto all’Università degli studio di Salerno. In passato si è dedicato alla carriera calcistica ma sembra aver accantonato l’idea di diventare un calciatore famoso al momento, preferendo dedicarsi agli studi e a nuovi progetti. Tra Ciro e Martina è palese vi sia una fortissima chimica e il partenopeo si è mostrato molto spigliato, al punto da colpire la tronista romana e metterla in difficoltà con le sue risposte, dopo aver ammesso di aver nutrito inizialmente dei dubbi sulla sincerità della De Ioannon a causa del suo recente passato amoroso. Lei, invece, ha confermato l’impressione ottima fatta dal corteggiatore per poi ammettere di volerci andare con i piedi di piombo, perché al momento non le ispira particolare fiducia, trovandolo un ragazzo fin troppo sveglio e furbo.

Uomini e Donne, Mattia Cacchione conquista tutti

A differenza di Ciro Solimene, Mattia Cacchione ha lasciato pochissimi dubbi nei fan di Uomini e Donne, soprattutto dopo l’ultima esterna con la tronista Martina De Ioannon. Sebbene sia molto giovane, infatti, Mattia ha le idee chiare e sembra realmente interessato a fare un bel percorso che non sia volto a farsi conoscere nel mondo della televisione. La romana è rimasta piacevolmente colpita dalla presentazione del giovane corteggiatore in studio ma ancora di più dopo la loro esterna.

È chiaro che Martina sia rimasta particolarmente soddisfatta del loro appuntamento dal momento che Mattia, oltre ad essere interessato a lei, appare anche come un ragazzo sincero e trasparente. Cacchione ha 26 anni e ha origini pugliesi, arriva dalla provincia di Foggia e nella vita lavora come titolare di un’azienda di famiglia che su occupa di carni. Il corteggiatore fa convivere il suo animo da imprenditore con la forte passione per il calcio, giocando come semi-professionista. Quel dei due corteggiatori di Martina, al momento, vi piace di più?

