Uomini e Donne, Martina De Ioannon torna sui social dopo la scelta: il messaggio per i fan

Nell'ultima registrazione di Uomini e Donne, Martina De Ioannon ha scelto Ciro Solimeno e, a distanza di poche ore, è tornata sui social con un messaggio per i fan.

Martina De Ioannon ha scelto Ciro Solimeno nella registrazione di Uomini e Donne di ieri, lunedì 13 gennaio. Una scelta che non ha sorpreso i fan più accaniti della coppia e che è stata poi seguita dalla notizia che Gianmarco Steri, la non scelta della tronista romana, sarà il prossimo tronista. A distanza di poche ore dalla scelta, Martina De Ioannon è tornata sui social per lasciare un messaggio ai suoi fan.

Uomini e Donne, Martina De Ioannon torna sui social dopo la scelta

Martina De Ioannon è tornata sui social poche ore dopo la scelta: la tronista romana, infatti, ha voluto ringraziare i fan per l'affetto e la vicinanza in questo periodo e ha lasciato loro un breve messaggio. Nel pomeriggio di ieri, lunedì 13 gennaio, è stata registrata la scelta di Martina De Ioannon: dopo mesi di un percorso intenso e che ha conquistato pian piano i fan del dating show di Maria De Filippi, la tronista romana ha finalmente scelto chi, tra Ciro Solimeno e Gianmarco Steri, sarebbe stato il suo compagno di vita.

Senza troppe sorprese, Martina De Ioannon ha scelto Ciro Solimeno, confermando ciò che in molti speravano. L'intesa e chimica tra la tronista romana e il corteggiatore napoletano avevano fatto da subito pensare che la scelta di Martina sarebbe stata Ciro, anche se le fan di Gianmarco Steri hanno sperato fino alla fine che fosse lui il fortunato. Il momento della scelta è stato annunciato anche dai canali ufficiali di Uomini e Donne e sulla pagina Instagram del dating show sono apparsi i primi scatti che ritraevano Martina e Ciro intenti a baciarsi, mentre i petali rossi piovevano su di loro.

A poche dalla scelta, Martina ha condiviso con i fan un breve messaggio, contenuto in un post che ha pubblicato sul suo account Instagram. Di solito, i tronisti non possono pubblicare prima della messa in onda ufficiale della scelta, ma dato che le anticipazioni sono state fornite dalla redazione stessa, anche Martina ha condiviso un piccolo aggiornamento su quanto accaduto.

Uomini e Donne, Martina ha scelto Ciro: il messaggio per i fan dopo la scelta

Tornata sui social a poche ore dalla scelta, Martina De Ioannon ha condiviso con i fan un breve messaggio. Sebbene non abbia fatto alcun accenno a Ciro Solimeno, il corteggiatore che ha scelto alla fine del suo percorso, la tronista ha voluto ringraziare implicitamente i fan per il sostegno e la vicinanza di questi mesi. Il percorso di Martina non era stato inizialmente molto apprezzato dal pubblico, che aveva giudicato la tronista romana poco coinvolgente.

Di queste continue critiche Martina aveva anche parlato in trasmissione, dichiarando che cercava di ignorarle, anche se non erano facili da sopportare. Tuttavia, con il proseguire del suo percorso, Martina e i suoi corteggiatori hanno attirato sempre di più l'attenzione e le simpatie dei fan del dating show, tanto che si sono formati fandom agguerriti per Ciro e Gianmarco e il consenso intorno alla tronista è considerevolmente aumentato.

Proprio in virtù dell'amore che i fan le hanno dimostrato sui social e consapevole che in molti attendevano con ansia la sua scelta, Martina ha pubblicato un breve messaggio dopo la scelta e ha dichiarato:

"So che già sapete. Ci vediamo presto"

