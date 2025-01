Uomini e Donne, Martina De Ioannon sceglierà oggi: arrivano le parole di due ex protagoniste di Temptation Island

News VIP

Oggi, lunedì 13 gennaio, Martina De Ioannon concluderà il percorso a Uomini e Donne con la sua scelta e due note ex protagoniste di Temptation Island hanno inviato il loro in bocca al lupo alla tronista!

Oggi, lunedì 13 gennaio 2025, Martina De Ioannon registrerà finalmente la sua scelta: la tronista di Uomini e Donne è pronta a rivelare chi, tra Ciro Solimeno e Gianmarco Steri, ha conquistato il suo cuore e con cui uscirà dal dating show di Canale 5. In attesa di scoprire chi sceglierà Martina De Ioannon, arriva anche l'in bocca al lupo di due ex protagoniste di Temptation Island, con cui la tronista ha trascorso la sera prima della scelta.

Uomini e Donne, Martina De Ioannon pronta a scegliere: ecco le parole di Alessia Pascarella e Jenny Guardiano per lei

Per i fan del percorso di Martina De Ioannon a Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi, oggi, lunedì 13 gennaio è un giorno molto speciale: nella giornata di oggi, infatti, Martina annuncerà con chi tra i suoi due corteggiatori è pronta a vivere una romantica storia d'amore al di fuori della trasmissione. La tronista ed ex protagonista di Temptation Island ha deciso di vivere l'ultima notte prima della scelta con altri due volti del docu-reality sui sentimenti a cui ha preso parte questa estate.

Al programma di Canale 5, Martina aveva partecipato con il fidanzato di allora, Raul Dumitras, ma nel corso del percorso i due avevano compreso che non c'era più amore a legarli e complice alcuni comportamenti reciproci che non tolleravano la coppia aveva deciso di dirsi addio al falò finale. Grazie al percorso a Temptation Island, Martina ha stretto un rapporto di amicizia molto intenso con Jenny Guardiano e Alessia Pascarella: quando quest'ultima aveva affrontato Lino Giuliano per le sue infedeltà, sia Jenny sia Martina hanno deciso di sostenerla, sedendosi non poco lontane per assistere al falò.

E dato il bel rapporto che si è creato con entrambe, la sera prima della scelta, Martina ha trascorso del tempo in videochiamata con le due ex protagoniste di Temptation Island. A testimoniarlo è stato uno screen, postato nelle stories di Instagram, di Alessia Pascarella che mostra lei, Jenny e Martina insieme durante una videochiamata. A corredo dello scatto l'augurio della napoletana che scrive:

"In bocca al lupo amore mio"

Uomini e Donne, Martina De Ioannon sceglierà oggi: quando va in onda la scelta?

Il percorso di Martina De Ioannon si è rivelato una sorpresa per i fan di Uomini e Donne: la tronista romana non aveva inizialmente attirato le simpatie del pubblico, perché troppo sicura di sé e "fredda". Invece, nel corso degli scorsi mesi, Martina ha mostrato le sue fragilità e si è raccontata attraverso i gesti anche verso i suoi corteggiatori.

Ed è inutile negarlo, anche Ciro Solimeno e Gianmarco Steri hanno svolto la loro parte, perché entrambi a modo loro sono stati corteggiatori che hanno smosso sentimenti ed emozioni in Martina e nel pubblico. Soprattutto, nel pubblico, visti i fandom appassionati che si sono formati a sostegno dell'una o dell'altra coppia: ciruzzers e coatters, come si definiscono le due fazioni, sono in trepidante attesa di scoprire chi sceglierà Martina ed entrambe sperano che la non scelta possa, chissà, ritrovarsi in veste di tronista per la prossima edizione.

Intanto, oggi, lunedì 13 gennaio, Martina registrerà la sua scelta e si scoprirà se sarà con Ciro o Gianmarco colui con cui uscirà dalla trasmissione. Dato che le puntate che stanno andando in onda in questi giorni sono le ultime prima della pausa natalizia, è probabile che la scelta di Martina andrà in onda a fine gennaio.

