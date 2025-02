Uomini e Donne, Martina De Ioannon replica alle continue critiche degli haters: "Fate continui film mentali"

News VIP

Martina De Ioannon è stata duramnente criticata da alcuni haters per la sua relazione con Ciro Solimeno: ecco come ha replicato l'ex tronista di Uomini e Donne.

Martina De Ioannon ha scelto Ciro Solimeno e ha concluso così il suo percorso da tronista a Uomini e Donne. Da quando la coppia ha lasciato il programma e ha iniziato a vivere la relazione alla luce del sole, condividendo con i fan molti momenti della loro vita quotidiana. Nonostante i fan della coppia siano entusiasti di essere sempre aggiornati sull'ex tronista e il corteggiatore partenopeo, alcuni haters trovano eccessivo il comportamento di Martina e l'hanno attaccata per le sue continue stories sui social. Ma ecco come ha replicato la 26enne romana.

Uomini e Donne, Martina criticata duramente dagli haters!

Il trono di Martina ha attirato molto l'attenzione del pubblico del dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi e in tanti hanno seguito con passione il percorso della tronista romana con Gianmarco Steri e Ciro Solimeno. Per molti fan, Martina avrebbe dovuto scegliere Gianmarco, data la chimica che i due sembravano avere. Invece, la tronista romana ha preferito "seguire il suo cuore" come ha dichiarato a Ciro Solimeno, scegliendo lui come suo compagno.

Sin da quando i due hanno lasciato il programma, hanno raccontato ai fan come procede la loro vita di coppia e attraverso video e stories hanno anche replicato alle critiche che hanno ricevuto. In particolare, Martina è stata criticata dopo l'intervita a Verissimo, perché era sembrata fin troppo razionale e pacata. Inoltre, il like della tronista a un video ironico sulle non scelte, dopo le belle parole rivolte a Gianmarco e al suo percorso da tronista, hanno portato le fan dell'ex corteggiatore a schierarsi contro di lei.

A ciò si è aggiunto che la tendenza di Martina De Ioannon a postare continue stories sui suoi profili social insieme a Ciro Solimeno ha fatto storcere il naso ad alcuni utenti, molti dei quali hanno espresso con durezza la loro opinione, criticando l'ex tronista.

Uomini e Donne, Martina De Ioannon replica alle critiche degli haters: "Film mentali"

Sotto un video nel quale appariva insieme a Ciro Solimeno, Martina De Ioannon si è trovata a rispondere alle critiche di alcuni haters sulla sua tendenza a essere molto presente sui social.

Nel filmato, Martina e Ciro si baciano e abbracciano teneramente e a corredo del video l'ex tronista ha agigunto una didascalia: "Non ho più bisogno di cercare...". Una chiara risposta anche a chi continua a sostenere che la sua scelta sarebbe dovuta essere Gianmarco Steri.

Un hater, dopo aver visto il video, ha commentato criticando l'atteggiamento di Martina nel voler postare sempre molto della sua vita privata: "Ma l'hai capito che Uomini e Donne è finito? Non c'è bisogno di filmare altre esterne con Ciro nelle stories, non devi convincere nessuno". Ovviamente, la replica di Martina non si è fatta attendere e l'ex tronista ha risposto per le rime: "E' per voi che non è finito il film mentale".

