Uomini e Donne, Martina De Ioannon e Ciro Solimeno pronti per la convivenza: spunta un'indiscrezione

Dopo la scelta che ha concluso il percorso di Martina De Ioannon a Uomini e Donne, la tronista romana e il corteggiatore Ciro Solimeno sembrano già pronti alla convivenza. Ecco l'ultima indiscrezione!

Martina De Ioannon e Ciro Solimeno sarebbero già pronti a compiere un ulteriore e importante passo nella loro relazione: a distanza di pochi giorni dalla scelta della tronista di Uomini e Donne, arriva un'indiscrezione sul futuro della coppia.

Uomini e Donne, Martina De Ioannon e Ciro pronti a convivere? Spunta un'indiscrezione!

Lunedì 13 gennaio Martina De Ioannon ha scelto Ciro Solimeno nella registrazione di una delle puntate più attese di questa edizione di Uomini e Donne. La tronista romana ha scelto il corteggiatore napoletano dopo un percorso di diversi mesi, preferendolo a Gianmarco Steri. Alcune segnalazioni dei fan hanno rivelato di aver avvistato Martina e Ciro insieme in giro per Roma più innamorati e sereni che mai.

Ma arrivano anche nuove indiscrezioni che svelano che entrambi gli ex protagonisti del dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi sarebbero già pronti a compiere un ulteriore passo in avanti per la loro storia. Poiché Martina vive a Roma e Ciro a Torre Annunziata e nessuno dei due è propenso a vivere la loro storia a distanza, sembra che i due abbiano deciso di trovare una soluzione per azzerare le distanze.

L'indiscrezione è stata riportata da Lorenzo Pugnaloni sul suo profilo Instagram. Secondo quanto rivelato dal blogger, infatti, Martina e Ciro avrebbero deciso di essere pronti per la convivenza.

Uomini e Donne, dopo la scelta Martina e Ciro sono pronti a vivere insieme

Come rivelato su Instagram da Lorenzo Pugnaloni, Ciro Solimeno starebbe ipotizzando di trasferirsi a Roma per azzerare la distanza fisica che lo divide da Martina. Anche al momento della scelta sembra che il corteggiatore napoletano le abbia fatto intendere di non aver alcun problema a trasferirsi, dato che anche Martina ha ammesso di non voler vivere una relazione a distanza.

Su Instagram, Pugnaloni ha riferito che alcune sue fonti parlerebbero di un trasferimento nell'immediato e che Ciro e Martina si starebbero già organizzando per la convivenza: "Fonti mi hanno riferito che lui si trasferirà subito a Roma da lei. Si stanno già organizzando".

I fan che hanno avuto la fortuna di incontrare la coppia a Roma hanno rivelato che erano molto innamorati e che Martina ha sottolineato che aveva sentito qualcosa per Ciro fin dal primo sguardo, mentre il corteggiatore napoletano si è detto fortunato ad averla conquistata. Dopo mesi di percorso, alla fine, Martina ha compreso che la sua scelta non poteva che essere che Ciro e quest'ultimo non solo ha acconsentito a uscire insieme dal programma, ma ha anche regalato alla tronista un meraviglioso anello, come pegno del suo amore.

