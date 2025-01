Uomini e Donne, Martina De Ioannon e Ciro Solimeno insieme dopo la scelta

News VIP

Dopo la scelta a Uomini e Donne, Martina De Ioannon e Ciro Solimeno sono già stati avvistati insieme.

Martina De Ioannon ha scelto Ciro Solimeno nella registrazione di Uomini e Donne di lunedì 13 gennaio. La tronista romana e il corteggiatore napoletano sono stati avvistati insieme dopo la scelta, come riportano alcune segnalazioni apparse sul web.

Lunedì 13 gennaio si è concluso il trono di Martina De Ioannon: la tronista romana ha scelto Ciro Solimeno, preferendolo a Gianmarco Steri (che è stato scelto come nuovo tronista), dopo un percorso di diversi mesi e che ha tenuto incollati i fan del dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. La scelta di Martina dovrebbe andare in onda nelle prossime settimane, dato che le puntate fino a ora in onda sono quelle che risalgono a prima della pausa natalizi.

In attesa di vedere in tv l'emozionante momento in cui Martina ha scelto Ciro e il corteggiatore le ha detto sì, chiedendole di diventare la sua fidanzata e regalandole un anello come promessa del suo amore, i fan hanno avvistato la coppia insieme e hanno diffuso la segnalazione agli esperti di gossip della rete.

A riportare la segnalazione dei fan è stata Deianira Marzano, che dalle stories della sua pagina Instagram ha pubblicato le dichiarazioni ricevute. Dalle parole dei fan la coppia è stata descritta come molto felice e innamorata e Martina ha confermato che ha avvertito che Ciro era la sua scelta fin dal primo sguardo che si sono scambiati.

Martina De Ioannon e Ciro Solimeno sono stati avvistati insieme dopo la scelta: la coppia è stata notata da alcuni fan lungo le strade di Roma e sono stati avvicinati per qualche chiacchiera. I due sono apparsi molto felici e innamorati, come riporta la segnalazione diffusa da Deianira Marzano: "Ciao Deia incontrati stasera al Talenti Village di Roma Ciro e Martina con un’amica di Martina. Davvero bellissimi, super felici. Ci siamo messi un po’ a parlare e lei ha detto che è stato lui da sempre, dal primo sguardo e lui che è fortunato a essersela presa. Davvero carinissimi e super alla mano, anche perché obiettivamente non c’è da tirarsela per nulla, sono ragazzi come tutti".

La scelta di Martina De Ioannon è stata registrata lunedì 13 gennaio e non ha sorpreso molto i fan, che avevano notato fin da subito la chimica e l'intesa tra il corteggiatore napoletano e la tronista romana. Inoltre, la stessa Martina aveva anticipato, anche se involontariamente, la scelta, in un video post-puntata prima della pausa natalizia, nella quale dichiarava che era chiaro che Ciro e Gianmarco fossero molto diversi in quanto uno più immaturo dell'altro, ma che sarebbe stato il suo cuore a scegliere.

A questo si è aggiunto che, poche ore prima della scelta, diversi movimenti social della famiglia e degli amici di Martina De Ioannon avevano evidenziato una netta preferenza per Ciro, anticipando ulteriormente chi sarebbe stato il corteggiatore fortunato.

