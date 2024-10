Uomini e Donne, Mario Verona sotto accusa: ''Vende foto dei Piedi a pagamento'', la segnalazione

News VIP

Mario Verona, protagonista del trono over di Uomini e Donne, finisce al centro di una segnalazione hot sui social. Ecco di cosa è accusato il giovane cavaliere.

Nella nuova edizione di Uomini e Donne è tornato anche Mario Verona, giovane e attraente cavaliere in cerca dell’amore. In studio, Mario ha raccontato del bacio a stampo scambiato con Valentina ma non sembra che tra loro vi sia poi quella grande chimica che tutti si aspettavano, mentre sui social arriva una segnalazione hot sul suo conto. Ecco tutti i dettagli.

Uomini e Donne, Mario Verona torna nel programma

Grandi ritorni nello studio di Uomini e Donne per questa nuova stagione televisiva che si preannuncia scoppiettante già dopo poche settimane dal suo esordio su Canale 5. Mario Verona, lo scorso anno, aveva piacevolmente colpito il pubblico femminile per il suo aspetto e la sua intraprendenza, lasciando tuttavia qualche dubbio sulla reale intenzione di innamorarsi. Dopo aver frequentato Milena lontano dalle telecamere, trascorrendo con lei anche diversi giorni in Sicilia, Mario ha annunciato la fine della frequentazione ed è tornato nel parterre maschile del trono over. Il giovane cavaliere ha attirato l’attenzione di alcune dame, come Morena, con la quale tuttavia non è scattata la giusta chimica, e sta conoscendo meglio Valentina.

Con lei un semplice bacio a stampo, almeno per il momento, ma non sembrano esserci i presupposti per tramutare questa simpatia reciproca in vero sentimento. Su Instagram, Verona è molto attivo e ha ben 42mila followers, che mettono likes a pioggia ai suoi post provocanti tra foto in posa e Ig Stories dove mette in bella mostra il fisico scolpito da ex calciatore. Tuttavia, nelle ultime ore, il cavaliere è finito al centro delle indiscrezioni per ben altro motivo, a causa di una segnalazione piuttosto hot sul suo conto, alla quale ha voluto anche rispondere per smentire categoricamente. Ecco cosa è successo.

Uomini e Donne, Mario Verona vende foto dei suoi piedi alle fan?

Bello, avvenente e molto simpatico, Mario Verona non ha mai nascosto di voler trovare l’amore a Uomini e Donne stando però alle sue regole. Nessuna costrizione, la love story deve sbocciare per conto suo grazie ad una grande attrazione e poi si vedrà se da entrambe le parti ci sarà la voglia di impegnarsi più seriamente. Per questo Mario non frequenta mai una donna in esclusiva, e cerca sempre di tenere una porta aperta per farsi un’idea generale delle dame del trono over che potrebbero incuriosirlo maggiormente. Nelle ultime ore, un fan di Deianira Marzano ha lanciato una piccante segnalazione che riguarda Verona e una particolare attività che starebbe svolgendo sui social.

“Riguarda il cavaliere Mario Verona, che sembrerebbe offrire contenuti privati (foto dei piedi) a pagamento. Ho delle prove sotto forma di screenshot, che mostrano una richiesta di compenso per delle foto”.

Insomma, stando a questa segnalazione, il protagonista di Uomini e Donne avrebbe diffuso foto dei suoi piedi in cambio di denaro, una pratica che si sente sempre di più nel mondo dei social soprattutto da parte di volti noti della televisione che non possono tuttavia definirsi propriamente famosi. Immediata la replica di Verona che ha fatto capire che non c’è nulla di vero in questa segnalazione, che sarebbe piuttosto totalmente inventata.

