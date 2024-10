Uomini e Donne, Mario Cusitore in discoteca con la nuova fiamma segreta? L'ultima indiscrezione

News VIP

Mario Cusitore ci è cascato di nuovo. Arriva l'ennesima clamorosa segnalazione sul nuovo cavaliere del trono over di Uomini e Donne, avvistato in un locale con una giovane ragazza.

Il ritorno di Mario Cusitore nello studio di Uomini e Donne continua a tenere banco tra gli appassionati del dating show di Maria De Filippi, soprattutto a causa delle continue segnalazioni sul conto del cavaliere partenopeo. Sembra, infatti, che Mario non abbia ben chiara la regola del programma che prevede di conoscere nuove possibili fidanzate esclusivamente all’interno del programma, ed ecco che arrivano foto dell’ex frequentazione di Ida Platano mentre si trova in discoteca con una giovane ragazza.

Uomini e Donne, Mario Cusitore tra Ida Platano e le segnalazioni

La nuova stagione di Uomini e Donne si è aperta immediatamente con un colpo di scena, ovvero l’inaspettato ritorno di Mario Cusitore nello studio del programma di Maria De Filippi. L’ex frequentazione di Ida Platano, mostrandosi sinceramente pentito per il suo percorso all’interno del dating show di Canale 5, ha ricevuto una seconda occasione ed è diventato il cavaliere più conteso dalle dame del parterre femminile del torno over. Le sue frequentazioni, almeno per il momento, sembrano tuttavia portare ad un nulla di fatto dato che Mario ha chiuso in fretta con Maura, per poi farsi rifilare un due di picche da Morena dopo aver svelato di aver passato la notte con Margherita, dormendo insieme, per poi far infuriare anche quest’ultima dando poca rilevanza al tempo trascorso insieme. Ovviamente per Mario le avventure non sono finite qui, ma sui social il cavaliere fa nascere forti dubbi sul fatto che abbia del tutto superato la conoscenza con Ida Platano, lanciando messaggi criptici che i fan hanno ritenuto riferiti all’ex tronista.

Che Cusitore sia ancora innamorato della bella bresciana? Del resto lo speaker radiofonico non ha mai nascosto di aver provato più volte a contattare Platano, presentandosi anche nella sua città, per ricevere sistematicamente un rifiuto categorico da parte di Ida che, a ragion veduta, non si fida più di lui. Nel frattempo, come se non bastasse, ecco piovere segnalazioni sul conto di Cusitore che non starebbe esattamente rispettando la regola fondamentale di Uomini e Donne, ovvero conoscere donne esclusivamente all’interno del programma.

Uomini e Donne, nuova segnalazione su Mario!

Mario Cusitore è tornato a Uomini e Donne con ottime intenzioni, peccato si stia perdendo nel tragitto. Le prime conoscenze nello studio del dating show di Maria Di Filippi non sono filate lisce, ma fino a qui tutto normale può capitare, non fosse che sul conto del cavaliere continuano ad arrivare segnalazioni. Dopo quella che l’ha visto insieme a due misteriose ragazze nei Quartieri Spagnoli di Napoli con Gianluca Torrese, anche lui ex volto del programma di Canale 5, ora arriva una nuova segnalazione alle orecchie dell’esperta di gossip Deianira Marzano che riporta le foto inviate da un suo fan.

Negli scatti si vede Mario in un locale notturno in compagnia di una ragazza dai lunghi capelli neri, mentre si parlano all’orecchio e sono molto vicini. L’autore del messaggio ha commentato le foto asserendo che i due non si sarebbero lasciati un secondo, trascorrendo vicino tutta la serata in discoteca. Insomma, Cusitore perde il pelo ma non il vizio? Al momento le prove contro di lui non depongono a suo favore e, al contrario, danno ragione a tutti coloro che credono che il cavaliere partenopeo sia tornato nel programma per avere maggiore fama ma non certo per trovare l’amore della sua vita.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.