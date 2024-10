Uomini e Donne, Mario Cusitore avvistato insieme a Cristiano Lo Zupone!

News VIP

Mario Cusitore, attuale protagonista del dating show di Uomini e Donne, è stato avvistato insieme a un ex cavaliere, Cristiano Lo Zupone. Ecco cosa è successo!

Mario Cusitore continua a essere tra i protagonisti di Uomini e Donne sia dentro che fuori lo studio: sul cavaliere del trono over del dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi arrivano spesso segnalazioni che lo vedono insieme ad alcune donne, ma anche al centro studio l'ex speaker di Radio Kiss Kiss è protagonista di dinamiche alquanto particolari. Di recente Mario si è mostrato sui social insieme a un altro ex volto del programma, Cristiano Lo Zupone.

Uomini e Donne, Mario Cusitore e Cristiano Lo Zupone avvistati insieme

Il cavaliere ha pubblicato alcune stories Instagram nelle quale è apparso accanto a Cristiano Lo Zupone: quest'ultimo è stato tra i protagonisti della precedente edizione della trasmissione, da cui è uscito insieme ad Asmaa Fares. La coppia, tuttavia, dopo qualche mese di idillio si è detta addio e non sono mancate le polemiche da parte della dama, che ha diffuso diversi messaggi criptici sul comportamento dell'ex cavaliere.

Cristiano si è ora mostrato in alcune stories sui social, in compagnia di Mario Cusitore. Il primo avrebbe raggiunto il secondo a Napoli e i due avrebbero trascorso la serata insieme. Cusitore non ha mancato di sottolineare nelle sue stories di quanto Cristiano stia male e sia depresso, anche se con tono molto ironico:

"Direttamente da Bari, mi ha raggiunto Cristiano Lo Zupone. E' venuto qui per stare con me [...] Lo sto dicendo a tutti, lo sto chiamando il depresso, lasciami, il depresso, è proprio depresso"

Uomini e Donne, Cristiano Lo Zupone sulle critiche rivolte ad Asmaa Fares: "Adesso basta, vi prego"

Pochi giorni fa, Cristiano ha deciso di replicare alle numerose critiche che i fan hanno rivolto all'ex fidanzata Asmaa, definendola una donna instabile e poco adatta a un uomo come lui. L'ex cavaliere ha ammesso di non essere pronto per un'altra relazione e che ancora spera in un eventuale ritorno della sua ex fidanzata.

A suo dire, quando si sono lasciati, solo pochi giorni prima, erano impegnati nella ricerca delle fedi per le nozze. La coppia, durante l'estate, non aveva nascosto di voler portare la relazione a un passo successivo e Cristiano aveva anche conosciuto il figlio di Asmaa, mentre la dama aveva incontrato i genitori dell'ex cavaliere.

Cristiano, nonostante la fine della storia, ha chiesto ai fan di non criticare troppo aspramente Asmaa e di non parlare più di lei:

"Come avrete notato nonostante le tantissime domande, sto evitando di parlare di Asmaa, preferisco parlare di me, ma mi preme ribadire che non mi piace leggere offese su di lei. lo l’ho conosciuta e me ne sono innamorato, perché mi ha donato qualcosa di unico. Se i sentimenti per lei sono cambiati io non posso che accettare, e non sta a me né a nessun altro arrogarsi il diritto di dire certe cose. Per favore basta. Ognuno di noi ha il diritto di vivere la propria vita inseguendo i propri sogni, evidentemente nel suo non ci sono io ma non per questo deve essere oggetto di offese. Non ci siamo mancati di rispetto, non ci siamo offesi, non ci siamo traditi. È finito l’amore, capita e bisogna accettarlo. Detto questo spero arrivi la persona giusta."

