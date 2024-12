Uomini e Donne, Marcello Messina e Giada Rizzi sempre più innamorati: cosa hanno rivelato su Convivenza e Matrimonio

News VIP

Marcello Messina e Giada Rizzi hanno lasciato insieme lo studio di Uomini e Donne e ora sono più felici che mai. Ecco cosa ha raccontato al coppia del trono over.

Marcello Messina e Giada Rizzi sono una coppia bellissima. La loro storia d’amore è nata a Uomini e Donne e, dopo qualche dubbio e una serie di appuntamenti andati meravigliosamente, e continua a gonfie vele anche lontano dalle telecamere. La coppia pensa alla convivenza ma anche al matrimonio, sogno nel cassetto di Giada, ed ecco cosa hanno raccontato al settimanale ufficiale del dating show di Maria De Filippi.

Uomini e Donne, Marcello e Giada: favola a lieto fine

Il pubblico ha accolto con piacere il ritorno in studio di Marcello Messina dopo la storia d’amore naufragata con Jasna Amodei, conclusa tra un mare di polemiche. Il cavaliere torinese ha fatto capire di essere pronto ad innamorarsi ancora ed ecco che il destino ha messo sul suo cammino Giada Rizzi. La bella dama ha 34 anni, ovvero sedici in meno del cavaliere, ma ha mostrato una grande sicurezza in sé e le idee chiare sul rapporto che avrebbe voluto anche lontano dalle telecamere. La conoscenza tra Marcello e Giada è continuata tra alti e bassi, qualche piccola incomprensione ma anche tanto affiatamento. Intervistato dal settimanale ufficiale di Uomini e Donne, Marcello ha rivelato quando è stato il momento esatto in cui ha capito che Giada sarebbe potuta essere la donna della sua vita.

“Forse ancora lei non lo sa, ma è stato quando mi sono svegliato acanto a lei la prima volta. Era bellissima davvero. Poi abbiamo iniziato a parlare e scherzare sulla precedente serata come se ci conoscessimo da una vita. Mi ha fatto pensare: “Sarebbe bello svegliasi così tutte le mattina””.

Marcello ha confidato anche di aver avuto un’ottima impressione del loro primo appuntamento insieme, quando Giada gli ha detto che il suo sogno nel cassetto è quello di sposarsi. Nonostante non ci fosse ancora una grande confidenza tra loro, il cavaliere non si è spaventato e questo lo ha portato a capire che la scintilla con la dama era salda. Talmente salda al punto da fargli venire per la prima volta un moto di gelosia, anche se controllata dato che ha totale fiducia nella sua dolce metà.

Uomini e Donne, Giada e Marcello prossimi alla convivenza?

Dopo una scelta emozionante al centro dello studio di Uomini e Donne, Giada Rizzi e Marcello Messina sono ancora una coppia unita e innamorata. La dama ha raccontato di aver trascorso qualche giorno a Venezia insieme a Messina e ai suoi figli, con i quali l’uomo è andato d’accordo. Nel futuro della coppia non ci sono gravidanze dato che Giada è mamma e Marcello non sente l’esigenza di diventare padre a 50 anni, ma mai dire mai come fanno sapere. Attualmente, i due ex protagonisti del trono over di Uomini e Donne vivono in città differenti ma sfruttano questa occasione per organizzare viaggi e costruire avventure sempre nuove. Si parla già di convivenza? A rispondere è Giada:

“Sarei stata tranquillamente disposta a trasferirmi e spostare la mia attività a Torino. Non abbiamo più 20 anni: le cose vanno vissute pienamente senza troppi indugi. Sono molto istintiva. Detto ciò, metto al primo posto i miei bambini. L’idea è che venga lui qui da me, anzi, Marcello ha già fatto qualche colloquio di lavoro”.

Insomma, Marcello si sta già mettendo all’opera per raggiungere la sua dolce metà, certo che tra loro sia vero amore. Le affinità di coppia ci sono tutte e, come mostrano anche su Instagram, il sentimento pure quindi chissà se a breve il cavaliere realizzerà il desiderio di Giada di convolare a nozze.

