Uomini e Donne, Manuel Maura su Martina De Ioannon: "Mi è sempre piaciuta" e sul trono ammette: "Avrei detto sì"

Manuel Maura ha commentato la nuova tronista Martina De Ioannon e ha svelato se gli piacerebbe fare il tronista a Uomini e Donne.

La nuova edizione di Uomini e Donne ha preso il via questo lunedì, 23 settembre 2024, su Canale5 e nella prima puntata del dating show condotto da Maria De Filippi abbiamo fatto la conoscenza di tre dei nuovi tronisti: Francesca Sorrentino, Michele Longobardi e Alessio Pecorelli. Nel corso dei successivi appuntamenti è stata presentata anche la quarta tronista, Martina De Ioannon che, come Francesca, è stata una delle protagoniste di Temptation Island. A commentare il trono delle due ragazze è intervenuto Manuel Maura, storico ex di Sorrentino, con cui ha partecipato al docu-reality dei sentimenti.

Uomini e Donne, Manuel Maura su Martina De Ioannon: "Mi è sempre piaciuta, ma..."

Dopo la fine della sua storia d'amore con Manuel Maura, Francesca Sorrentino ha deciso di darsi una possibilità e trovare l'amore nel dating show di Uomini e Donne. La proposta di sedere sul trono era arrivata all'ex protagonista di Temptation Island già nella precedente edizione, ma all'epoca Francesca era evidentemente ancora troppo presa da Manuel.

Quest'ultimo è stato ospite dell'ultima puntata di Casa Lollo e al giornalista Lorenzo Pugnaloni ha rivelato cosa pensa delle due nuove troniste del programma. In particolare, su Martina De Ioannon ha ammesso:

"Ho visto il percorso a Temptation di Martina e mi è piaciuta perché è stata una persona sincera, amo le persone sincere. Sicuramente nel percorso è uscita la parte più criticata e Raul è uscito più da vittima della situazione, l’ho conosciuto, è una brava persona, una brava ragazza, ma lei non mi è dispiaciuta perché ne ho apprezzato la sincerità. Non l’ho mai vista dal vivo, è una bella ragazza, ma niente di più."

Già in un'altra occasione, invece, in merito all'ex fidanzata Francesca Sorrentino, aveva rivelato che non era stato semplice per lui vederla compiere la scelta di sedere sul trono e che non ne comprendeva le ragioni. E, alla domanda se avesse pensato di scendere a corteggiarla aveva risposto con un: "Mai dire mai".

Uomini e Donne, Manuel Maura interessato al trono: ecco cosa ha risposto

Lorenzo Pugnaloni gli ha anche chiesto se, al posto di Francesca, avrebbe accettato l'ipotesi di sedere sul trono e Manuel ha replicato senza mezzi termini che, probabilmente, avrebbe accettato l'offerta di diventare tronista, se gli fosse stata proposta:

"Io penso che il 99% dei ragazzi oggi avrebbe accettato il trono, quindi se mi fosse stato chiesto lo avrei fatto anche io."

Dalle anticipazioni su Uomini e Donne sappiamo che, benché lei e Manuel si siano detti addio già da qualche mese, per Francesca non saranno facili i primi appuntamenti, tanto che la ragazza scoppierà in lacrime in studio, facendo sorgere dubbi sulla sua credibilità. La tronista scriverà poi delle lettere ai corteggiatori che ha scelto di conoscere, per spiegare loro il suo attuale stato d'animo e le motivazioni dietro l'ansia con cui è solita combattere, trovando da parte loro comprensione e ascolto.

