Uomini e Donne, ma cosa succede al Trono Classico? Questa edizione è una catastrofe

Segnalazioni, addii, cacciate epiche dallo studio. Tutto molto divertente per il pubblico di Uomini e Donne ma una vera catastrofe per il trono classico, che anche questo anno è un grande flop.

E anche questo anno il trono classico di Uomini e Donne si sta rivelando un drammatico, gigantesco, insostenibile flop. Ma cosa succede al dating show di Maria De Filippi? Alessio Pecorelli cacciato dopo una segnalazione scottante, ora anche Michele Longobardi che ha fatto più danni che conquiste, Francesca Sorrentino passa le sue giornate a correre dietro ai corteggiatori e l’unica che si salva, per ora, è Martina De Ioannon. Cosa non sta funzionando?

Uomini e Donne, due tronisti cacciati prima della scelta

Sono ormai anni che assistiamo al lento e inevitabile deterioramento del trono classico di Uomini e Donne, a favore dei protagonisti del trono over che ci deliziano con dinamiche ben più interessanti e con finali d’amore ben più romantici. Questa stagione del dating show di Maria De Filippi, in particolare, si sta rivelando un insostenibile flop al punto che gli spettatori ormai non sono più stupiti di nulla. Ma procediamo con ordine. Il primo a deludere la redazione mariana è stato Alessio Pecorelli, l’unico tronista novizio del piccolo schermo che assicurava di aver intenzione di trovare l’anima gemella, mostrando deciso e pronto ad assumersi responsabilità con le sue corteggiatrici. Un lupo mascherato da agnello, se così possiamo dire, dato che neppure due mesi dopo l’inizio del suo percorso, oltre alla confusione estrema in studio dato che si mostrava sempre più indeciso verso le sue corteggiatrici, arriva una segnalazione che compromette il suo trono.

Alessio ha fatto serata in un locale insieme a Mario Cusitore ed è stato visto lasciare il posto insieme ad una misteriosa ragazza, la stessa con il quale è stato avvistato in altri noti locali di Roma. Lui ha immediatamente chiesto scusa per essersi mostrato pubblicamente quando il regolamento glielo vietava espressamente, incassando la ramanzina della redazione per poi dichiarare di non aver alcuna frequentazione lontano dalle telecamere. Ma chi poteva mai credere a questa versione dei fatti? Nessuno, tanto che anche le sue corteggiatrici lo hanno piantato in asso e Maria lo ha gentilmente accompagnato alla porta, al grido di “ce ne faremo una ragione”. Poche settimane dopo ecco che anche Michele Longobardi ci serve un colpo di scena. Che il tronista fosse poco attendibile era chiaro a tutti gli spettatori, ma che addirittura avesse una relazione parallela fuori dal programma è stato un duro colpo da digerire.

Uomini e Donne, flop del trono classico: Martina è l’ultima speranza

Dunque, le Anticipazioni delle prossime puntate di Uomini e Donne ci rivelano che Michele Longobardi farà una pessima figura, quando si verrà a sapere che il tronista ha creato un profilo fake per aggiungere le sue corteggiatrici e spronarle a rimanere in studio. Con una, addirittura, è uscito allo scoperto e ha messaggiato all’oscuro della redazione, con frasi provocanti e molto importanti anche a sfondo sessuale. Perdonato da Maria De Filippi, che ha provato a comprendere l’incomprensibile, Longobardi ha poi fatto di peggio dal momento che è venuto fuori che il partenopeo era impegnato con una ragazza lontano alle telecamere. E mentre attendiamo di assistere all’ennesima cacciata dallo studio del dating show di Canale 5, analizziamo anche il trono di Francesca Sorrentino e Martina De Ioannon.

La romana è l’unica speranza per una scelta degna di questo nome, dato che sta concentrando le sue attenzioni su Ciro Solimeno e Gianmarco Steri, e si vede che il suo trasporto è tanto per entrambi. Il pubblico è molto curioso di scoprire su chi ricadrà la scelta, anche se nelle ultime puntate è apparso in modo sempre più palese che Gianmarco stia entrando nel cuore di Martina in molto profondo e incontrollabile. Per Sorrentino, invece, tutta altra storia. La tronista passa il tempo a rincorrere letteralmente i suoi corteggiatori, fa caso a cosa scrivono di lei sui social e si aspetta dediche e non gesti plateali, non si accontenta mai di nulla neppure di quei gesti romantici che avrebbero fatto piacere a chiunque, e forse è chiaro che non sa neppure lei cosa sta cercando in un uomo al momento.

